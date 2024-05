Meloni a Stoltenberg, Nato affronti le sfide sul fianco Sud 

È durato circa un’ora il colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Al termine dell’incontro, Stoltenberg ha lasciato Palazzo Chigi, ma prima di risalire in auto ha rilasciato un’intervista a una tv norvegese nei pressi della sede del governo.

Una nota di Palazzo Chigi riferisce che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al centro del colloquio, “i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione del Vertice Nato di Washington in luglio”. Dunque, sul tavolo la questione ucraina, la crisi in Medio Oriente ma anche il tema delle spese per la difesa, con l’Italia che sta ben al di sotto del 2% sul Pil previsto per i membri dell’Alleanza.

La nota spiega che la premier “in particolare, ha ribadito l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato”.

Il summit della Nato si terrà quest’anno a Washington nei giorni 9-10-11 luglio e sarà l’occasione per l’ufficializzazione del nuovo segretario generale che sostituirà Jens Stoltenberg. E in vista del vertice parlamentare dei leader dei Parlamenti alleati e dei Capi delegazione dell’Assemblea Nato che si terrà a Washington alla vigilia del vertice – i prossimi 8 e 9 luglio – oggi si è chiusa a Napoli la tre giorni di riunioni in Italia del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea Parlamentare dell’Alleanza Atlantica.