A Palazzo Chigi è in programma una riunione del consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni.

A Roma, nel Palazzo Wedekind, “Professioni antimafia – il motore dell’antiriciclaggio”, incontro organizzato dal Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia. Partecipano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, il deputato e responsabile del Dipartimento Professioni FdI Marta Schifone, Giulio Biino presidente del Consiglio nazionale del notariato, Michele Carbone direttore della Direzione investigativa antimafia, Rosario De Luca presidente del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, Elbano De Nuccio presidente del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, Francesco Greco presidente del Consiglio nazionale forense, Vincenzo Gunnella presidente Notartel.

Domani a Roma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa.

I vini bianchi “da ricordare” tornano a farsi degustare a Roma nella giornata di sabato all’hotel The Westin Excelsior di via Veneto, con 190 etichette protagoniste di un percorso di degustazioni tra le più interessanti realtà bianchiste. Sempre osannata per i vini rossi, l’Italia vanta una produzione molto articolata di bianchi, da quelli che amiamo bere giovani, maggiormente diffusi, ad altri meno rinomati, ma di caratura mondiale. Sono proprio questi ultimi i protagonisti di “Berebianco 2024”, evento unico nel suo genere, ideato e organizzato da Cucina&Vini, alla sua seconda edizione. Le vecchie annate saranno le regine di interessanti masterclass alla presenza dei produttori dove la narrazione sarà accompagna dalla emozione dell’assaggio. Ospite d’eccezione sarà il Consorzio Tutela del Gavi: la masterclass, dal titolo “Gavi is back”, porrà l’accento sul Cortese in una veste identitaria e affascinante, ma poco conosciuta, ovvero come questo vitigno riesca a dare il meglio di sé anche dopo decine di anni e celebrare la sapienza e la passione dei produttori della denominazione.

Domenica a Mirandola, in provincia di Modena, cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XVI edizione del Premio Pico della Mirandola, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, con l’obiettivo di celebrare personalità che si sono distinte in ambito economico, finanziario, imprenditoriale, scientifico, culturale e filantropico. Parteciperà, tra gli altri, Paolo Savona presidente Consob.

Domenica, nella Città del Vaticano, a piazza San Pietro, messa celebrata da Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Bambini. Sarà presente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Martedì a Roma, all’Istituto Centrale per il Restauro, nella sala conferenza Ex Carcere Femminile in via di San Michele, si svolgerà la presentazione delle opere d’arte rimpatriate dagli Stati Uniti d’America dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale. Tra le opere recuperate figurano 600 reperti archeologici (arco temporale IX secolo a.C. – II secolo d.C.), 14 beni numismatici (un Tetradramma da Naxos, una moneta in argento e dodici monete archeologiche in oro), 4 beni d’antiquariato (dipinti olio su tela), 2 pergamene manoscritte e un copioso materiale bibliografico (oltre mille documenti). Nel corso della presentazione interverranno il Comandante dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale generale Francesco Gargaro, il Capo dell’Unità per la Lotta al Traffico delle Antichità della Procura di Manhattan colonnello Matthew Bogdanos, il Comandante Unità Mobili e Specializzate dell’Arma dei Carabinieri generale Massimo Mennitti, l’Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma Jack Markell, l’Executive Associate Director of U.S. Homeland Security Investigations Katrina Berger. Concluderà il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.