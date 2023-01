Papa Francesco riceverà martedì mattina in udienza la premier Giorgia Meloni. L’incontro si terrà alle ore 10 nel Palazzo apostolico.

La Fima, Federazione italiana mercanti d’arte, organizzazione aderente alla Confcommercio e che riunisce le associazioni provinciali e regionali del mondo antiquario italiano, darà vita al “Convegno degli Antiquari” nelle giornate del 13 e del 14 febbraio. Voluto dal presidente Fima Fabrizio Pedrazzini e curato dal past president Carlo Teardo, il convegno sarà ospitato da Fiere Modena, in contemporanea a Modenatiquaria, in programma dall’11 al 19 febbraio, avendo come obiettivi le problematiche del settore legate al commercio delle opere antiche in Italia e in Europa e la sensibilizzazione delle istituzioni per adeguare le normative agli altri paesi europei. Due le sessioni previste: “Antiquario Futuro”, dove saranno esaminati e discussi dagli antiquari i problemi che affliggono la categoria, le leggi vigenti sul commercio di opere antiche e sulla loro esportazione, la possibile detassazione sul loro acquisto, le mostre antiquarie e la valenza dell’e-commerce per il mercato antiquariale. E con “Antiquario in Europa”, il 14 febbraio, inaugurata dal presidente della Confcommercio Carlo Sangalli e moderata da Umberto Allemandi, interverranno rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dei ministeri, il Comandante Nucleo Carabinieri Tpa, deputati di ogni schieramento e i rappresentanti delle federazioni europee.

Nella mattinata di martedì 10 gennaio il candidato presidente per il centrodestra della Regione Lazio Francesco Rocca e il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, terranno una conferenza stampa presso la sala Capranichetta dell’hotel Nazionale di Roma. Durante l’evento verrà annunciato il sostegno di Alternativa Popolare al candidato presidente Rocca e verrà inaugurato il percorso di collaborazione politica in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio.

Bcc Verona e Vicenza è il nuovo sponsor della stagione artistica 2023 del Teatro Filarmonico della città scaligera. La presentazione della partnership con la Fondazione Arena di Verona si terrà il prossimo 12 gennaio. Interverranno il presidente della Bcc Verona e Vicenza, Flavio Piva, e il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia.

Successo annunciato per Designer Outlet Link, la partnership esclusiva tra il Regionale di Trenitalia, ovvero il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario dell’azienda, e McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione dei Designer Outlet, di cui fanno parte Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Grazie a questo accordo, gli appassionati dello shopping lasciano l’auto a casa e raggiungono uno dei centri McArthurGlen in Italia attraverso un servizio combinato che permette di acquistare, in un’unica soluzione, il biglietto del Regionale e quello del bus per raggiungere i Designer Outlet di Serravalle Scrivia, Noventa di Piave, Castel Romano e Barberino del Mugello. Per Sabrina De Filippis, direttore della Direzione Business Regionale di Trenitalia, «la strategia del Regionale di Trenitalia è quella di servire sempre più destinazioni, anche grazie a collegamenti intermodale treno+bus, di interesse per chi si sposta per turismo o svago in genere. In questo caso puntiamo allo shopping tourism, non solo degli italiani, che vive una crescita inarrestabile. Questi servizi comodi, efficienti e convenienti permetto veramente di fare una scelta green e lasciare l’auto a casa per godersi lo shopping in pieno relax, anche in questo periodo Natalizio». Entusiasmo da parte di Donatella Doppio, Regional Director Italy di McArthurGlen Group, per «un progetto che sposa diversi obiettivi strategici del nostro gruppo. I Designer Outlet sono attori rilevanti nello scenario economico territoriale e favoriscono la crescita del turismo locale. Il tema della sostenibilità costituisce poi un elemento di imprescindibile rilevanza. Vogliamo avere un impatto positivo e diretto nei territori in cui operiamo. Sentiamo questa responsabilità, cerchiamo di avere un ruolo attivo anche su temi importanti come quelli del contrasto al cambiamento climatico».

Volvo Cars ha venduto 615.121 automobili nel corso del 2022, registrando un calo del 12,0% rispetto all’anno precedente. Durante l’anno, la quota di modelli Volvo completamente elettrici ha raggiunto il 10,9%, rispetto al 3,7% del 2021. L’andamento delle vendite di Volvo Cars nell’intero anno ha risentito delle difficoltà riscontrate in tutta la catena di fornitura, nonché delle limitazioni alla produzione causate dalla carenza di componenti e dalle chiusure dovute al Covid in Cina. Nonostante ciò, si registra una forte richiesta di autovetture. A dicembre, la Casa automobilistica ha venduto 72.663 esemplari, con un aumento del 12,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La quota di auto della gamma Recharge con trazione completamente elettrica e ibrida plug-in ha raggiunto il 43,8% a dicembre 2022. Le auto elettriche al 100% hanno rappresentato il 20,1% delle vendite globali nel corso del mese. Il numero di abbonamenti attivi alla fine del 2022 risultava in aumento del 49,0% rispetto al 2021. Per l’intero anno 2022, il numero di Volvo vendute online è aumentato del 17,0% rispetto al 2021. Questa crescita è stata determinata dall’aumento della domanda da parte dei clienti e dall’ampliamento dell’offerta in un maggior numero di mercati. Negli Stati Uniti, la Casa ha venduto 102.038 auto lo scorso anno, il che riflette un calo del 16,5% rispetto al 2021. Nel mese di dicembre, le auto vendute da Volvo Cars negli Stati Uniti sono state 11.111, in aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le vendite in Cina si sono attestate a 162.322 unità, pari a un calo del 5,4% rispetto al 2021. A dicembre, Volvo Cars ha venduto 16.950 vetture in Cina, con un incremento del 15,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In Europa, le vendite da inizio anno sono diminuite del 15,7%, per un totale di 247.413 autovetture. In Italia la casa automobilistica è guidata da Michele Crisci, che ricopre anche il ruolo di presidente di Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri. A dicembre, Volvo Cars ha venduto in Europa 33.407 auto, registrando un aumento del 17% rispetto allo stesso mese del 2021. A livello globale, la XC60 si è confermata anche nel 2022 il modello più venduto dalla Casa, con 195.338 auto consegnate. La XC40 segue al secondo posto, con vendite complessive pari a 169.206 unità, mentre la XC90 si colloca al terzo posto con 97.130 vetture.