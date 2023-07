A Vilnius, in Lituania, si svolge il vertice annuale che riunisce i capi di stato e di governo delle nazioni cge compongono la Nato. Gli incontri saranno presieduti dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Partecipa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Rapporto Ecomafia 2023. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”: il rapporto di Legambiente viene presentato oggi alla Camera dei Deputati nella sala della Regina. In programma, interventi del vice presidente della Camera Anna Ascani, del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e del presidente dell’Anac Giuseppe Busia.

Oggi cerimonia di inaugurazione del primo tratto della “Quarta Corsia Dinamica” della A4 Milano-Brescia con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’a.d. di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.

Alla Camera dei Deputati, nell’aula dei Gruppi parlamentari, presentazione della relazione annuale di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sullo stato dei servizi e l’attività svolta. Il testo verrà illustrato dal presidente di Arera, Stefano Besseghini.

La commissione Attività produttive della Camera dei Deputati ha in programma l’audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla politica spaziale e aerospaziale del governo.

L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, a Palazzo Borromeo, ospita come da tradizione la presentazione della prossima edizione, la numero 44, del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Durante l’incontro sarà illustrato il programma ufficiale della manifestazione che quest’anno si terrà dal 20 al 25 agosto, sempre alla Fiera di Rimini.

A Palazzo San Macuto il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha in calendario l’audizione del procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma “f.f.”, Salvatore Vitello.

A Roma si parla di FlixBus e mobilità sostenibile con una conferenza stampa, organizzata in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Innovazione, che si terrà a Roma presso la sala stampa di Montecitorio. Nell’occasione FlixBus annuncerà il lancio dei primi mezzi italiani dotati di pannelli solari. Sarà inoltre presentato il primo “Bilancio Volontario della Sostenibilità”.

In serata, a Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha in programma l’audizione del direttore di Rai News, Paolo Petrecca.

Da ieri e fino a giovedì 13 a Vancouver è in scena la più grande conferenza e fiera globale dell’industria internazionale del Gnl, giunta alla sua edizione numero 20.