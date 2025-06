Al Quirinale, cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del decimo anniversario del “Touring Club al Quirinale” per l’apertura al pubblico del palazzo.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno.

Antonio Filosa assume oggi il ruolo di Ceo di Stellantis.

A Montecitorio, nella sala della Regina, relazione annuale sull’attività svolta da Covip nel 2024, con il presidente Mario Pepe e il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon.

A Milano, Palazzo Edison, evento “Il Nuovo Nucleare in Italia”, promosso e organizzato da Aiden – Associazione Italiana di Diritto dell’Energia, in collaborazione con Edison. Con Nicola Monti, Ceo Edison; Piergiuseppe Biandrino, presidente Aiden; Vicente Lòpez-Ibor Mayor, presidente Efela e Aeden; Marinella De Focatiis, segretario generale Aiden e Efela; Maddalena Arlenghi, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano, referente della commissione enti del terzo settore; Pippo Ranci, socio fondatore Aiden; Roberto Adinolfi, a.d. Ansaldo Nucleare; Lorenzo Mottura, executive vicepresident Strategy, Corporate Development & Innovation, Edison; Nicola Rossi, responsabile Innovazione, Enel Global Power Generation; Stefano Buono, fondatore e Ceo Newcleo; Edoardo Fiorentini, head of Magnetic Fusion Initiatives Development, Eni; Giovanni Guzzetta, consigliere ministeriale sulla riforma normativa per un nucleare sostenibile; Stefano Monti, presidente Ain e Ens; Laura Ammannati, socio fondatore Aiden; Marco Ricotti, presidente Consorzio Cirten.

A Milano, Palazzo Mezzanotte, assemblea annuale dei soci dell’American Chamber of Commerce in Italy. Con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

In Vaticano, presentazione della nuova stagione di “The Chosen”, la serie basata sulla vita di Gesù Cristo e degli apostoli. Il lancio internazionale è previsto per il prossimo mese di luglio. L’episodio della quinta stagione, intitolato “L’Ultima Cena”, ha come protagonista Jonathan Roumie, l’attore che interpreta Gesù, presente a Roma insieme a Dallas Jenkins, creatore e regista della serie; Elizabeth Tabish, che interpreta Maria Maddalena; George Xanthis, l’apostolo Giovanni; Vanessa Benavente, che veste i panni della Vergine Maria. Dopo la presentazione nella sala stampa, nel pomeriggio visione nella Filmoteca Vaticana. In serata, evento nel cinema Adriano, a piazza Cavour. Roumie presenterà un dono di “The Chosen” a Papa Leone XIV durante l’udienza generale di mercoledì 25 giugno.

“Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro l’Italia perde un protagonista indiscusso e riconoscibile della scultura contemporanea. Un artista che con la sua opera monumentale e riflessiva ha saputo attraversare decenni di storia mantenendo sempre viva la tensione tra materia e pensiero. Le sue ‘Sfere’ dischiuse e ferite ci parlano ancora oggi di fragilità e complessità dell’umano e del mondo. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla Fondazione che porta il suo nome, impegnata a custodire e divulgare un’eredità culturale che è patrimonio dell’intera umanità”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, “Laboratorio Roma 2050 – Il Futuro di una Metropoli Arcipelago”, promosso da Roma Capitale e dall’assessorato all’Urbanistica con Risorse per Roma. Con il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, gli architetti Stefano Boeri e Rem Koolhaas. Un confronto su temi cruciali legati allo sviluppo urbano, alla rigenerazione territoriale, con l’obiettivo di offrire le necessarie risposte alle grandi sfide della transizione ecologica, dell’aumento delle disuguaglianze sociali e delle trasformazioni digitali.

A Roma, pomeriggio fittissimo di appuntamenti per il sindaco Roberto Gualtieri. In Campidoglio, nella sala del Carroccio, interviene all’incontro “Il Pnrr di Roma a un anno dalla scadenza. Un convegno per guardare al futuro”. Poi, nell’aula Giulio Cesare, alla conferenza “Roma Capitale della Cooperazione multilaterale – Gli 80 anni della Fao e il ruolo delle Organizzazioni Internazionali della nostra città”, con Qu Dongyu, direttore generale della Fao. Infine, in serata interviene alla festa di promozione in Serie B del “Trastevere Calcio femminile”.

“Stiamo intervenendo con decisione per garantire che ogni euro destinato al sostegno del cinema italiano sia realmente utilizzato per produrre cultura, lavoro e valore. Nessun film fantasma potrà più approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi: i soldi dei contribuenti devono andare solo a chi fa davvero cinema”, così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato l’introduzione di nuovi correttivi alla legge Cinema. A partire da oggi, lunedì 23 giugno, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura integrerà il decreto direttoriale contenente le disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d’imposta “internazionale”, destinato ad attrarre produzioni estere in Italia. Le principali novità introdotte prevedono il rafforzamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; l’obbligo di presentare, a opera realizzata, una copia completa come condizione per il riconoscimento definitivo del beneficio; l’obbligo di indicare chiaramente in fattura il titolo dell’opera cui si riferiscono i costi (se superiori a mille euro); maggiori vincoli nella documentazione sull’assunzione del personale e sulla certificazione delle prestazioni di servizio rese da terzi.

Misure che si affiancano alle regole già vigenti per le opere di nazionalità italiana, che per ottenere il credito definitivo devono dimostrare l’avvenuta distribuzione nelle sale cinematografiche o la diffusione al pubblico tramite broadcaster nazionali o piattaforme online a pagamento soggette a obblighi di investimento. Giuli ha sottolineato che “il credito d’imposta internazionale nasce con l’obiettivo di incentivare la spesa sul territorio italiano da parte di produzioni estere, coinvolgendo maestranze e imprese italiane. E sta funzionando molto bene. Tuttavia, è nostro dovere vigilare affinché nessuno possa abusarne. Abbiamo siglato un protocollo con la Guardia di Finanza, abbiamo stanziato 3 milioni e mezzo di euro che abbiamo speso per aumentare il sistema di monitoraggio, sorveglianza, controllo, rendicontazione e certificazione alla fonte, investigando su casi pregressi sospetti. Infine abbiamo previsto che chi non rispetta le nuove regole non soltanto perderà il beneficio fiscale, ma sarà escluso per cinque anni da qualsiasi agevolazione prevista dalla legge Cinema oltre a, nei casi più gravi, essere denunciato per truffa”.

Nuovo corso per la Fondazione Roma Lazio Film Commission, voluto da Regione Lazio e Roma Capitale. Alla guida, Maria Giuseppina Troccoli come presidente, Christian Uva vicepresidente e Lorenza Lei nel ruolo di a.d., con l’obiettivo di accompagnare le imprese del settore, dalla produzione alla distribuzione, attraverso contributi economici, assistenza tecnica e l’apertura di sportelli territoriali in tutto il Lazio. Obiettivo, costruire una rete capillare ed efficiente che favorisca l’attività delle produzioni anche fuori dal perimetro della Capitale, grazie a strumenti come una guida alle produzioni e alle location “film friendly”.