Al Teatro Massimo di Palermo summit internazionale organizzato dalle Cotec di Italia, Portogallo e Spagna. Parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il re di Spagna e il presidente del Portogallo quali presidenti onorari delle tre Cotec dei rispettivi Paesi. Il tema centrale di questa edizione è “L’innovazione nella finanza sostenibile”.

Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra a Montecitorio l’Ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, Nasser Sanhat Alqahtani.

Nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, su iniziativa del senatore Pier Ferdinando Casini, si terrà un ricordo di Lucio Libertini, a quasi trenta anni dalla sua scomparsa. Giornalista, esponente di Rifondazione comunista, Libertini nell’ultimo periodo della sua vita è stato uno degli amici più cari di Gianfranco Funari, che voleva sempre portarlo nelle sue trasmissioni.

Una volta era conosciuta semplicemente come Antitrust, specie quando alla presidenza si trovava Giuliano Amato: presso la sala Koch di Palazzo Madama, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli oggi illustrerà la relazione annuale sull’attività svolta nel 2022. Ricordando i tempi in cui guidava l’inimitabile “dottor Sottile”, i suoi fedelissimi ripetevano sempre: “In god we trust, in Amato we Antitrust”.

Oggi va in scena la presentazione della relazione Annuale 2023 sulle attività svolte e i principali risultati raggiunti nel 2022 dall’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim. Interverranno Antonio Martusciello in qualità di presidente dell’organo di vigilanza, e Pietro Labriola a.d. di Tim.

Domani è in programma l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, all’Ecb Forum on Central Banking a Sintra.

Sempre nella giornata di domani, giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2022. L’evento si svolgerà nell’aula delle Sezioni riunite della sede centrale della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. L’udienza avrà come guida il presidente della Corte dei conti Guido Carlino. Non a caso, dalla scorsa domenica a viale Mazzini sono apparsi i cartelli che invitano a non parcheggiare nei pressi della sede della corte.