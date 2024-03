A Roma, a Palazzo Grazioli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa all’inaugurazione della nuova sede della Stampa Estera.

A Roma, nella sede della Cei, è in programma il Consiglio episcopale permanente.

A Palazzo San Macuto, il Copasir oggi ha in calendario l’audizione del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura le alberature donate dall’Ambasciata d’Irlanda messe a dimora nell’Asilo nido comunale “Irlandesi”.

In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene all’evento conclusivo e di restituzione del “Viaggio della Memoria”. Nel pomeriggio Gotor interverrà, su delega del sindaco Roberto Gualtieri, alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica “Largo don Giuseppe Diana – Sacerdote vittima della camorra”.

L’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini parteciperà all’inaugurazione di tre “nasoni” presso il Parco Archeologico del Colosseo.

Dal prossimo 25 maggio a Palazzo Bonaparte di Roma, Arthemisia presenta in anteprima assoluta “A Beautiful World”, il nuovo progetto ideato da Mario Testino, uno dei più celebri fotografi contemporanei a livello internazionale. Nato in Perù nel 1954 da madre irlandese e padre italiano, Mario Testino si trasferisce a Londra nel 1976 dove inizia a farsi un nome e a diventare uno dei fotografi di moda e ritrattisti più innovativi della sua generazione e le sue fotografie appaiono sulle principali riviste di moda del mondo. Punto di riferimento di altissimo rilievo nell’arte della moda, le sue immagini sono spesso diventate leggendarie come le persone che ha fotografato, da Kate Moss a Madonna, da Naomi Campbell a Lady D e molte altre ancora. Terence Pepper, curatore della fotografia alla National Portrait Gallery di Londra, lo ha definito il “John Singer Sargent dei nostri tempi”, mentre il direttore della galleria, Charles Saumarez Smith, parlando della retrospettiva da record “Mario Testino Portraits” del 2002, ha sottolineato il rapporto forte tra l’opera di Testino e la tradizione dei ritrattisti di corte, da Holbein a Reynolds, da Goya a Rubens. Negli ultimi sette anni, la sua ricerca di nuovi soggetti oltre i confini del mondo della moda ha portato la sua attenzione su un nuovo percorso creativo, in cui ha trovato ispirazione nelle identità culturali dei paesi in cui aveva cominciato ad ambientare i suoi servizi di moda già dal 2007.

“Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi” è la mostra che verrà allestita a Roma nel Museo Civico di Zoologia dal 22 marzo al 21 luglio. Arte e scienza si incrociano in una visione unitaria in un percorso di ricerca tra passato, presente e scenari futuribili, a partire dalla figura di Aldrovandi, uno dei più grandi scienziati e osservatori della natura del Cinquecento. Il progetto espositivo presenterà un connubio originale tra reperti e oggetti di diverse collezioni museali, exhibit tecnico-scientifici immersivi e interattivi, opere d’arte, sculture e installazioni, video e immagini. Il tutto intessuto da sguardi visionari di umanisti e di scienziati, esperti di intelligenza artificiale e neuroscienze, per far intraprendere al visitatore un viaggio di conoscenza tra dimensioni cronologiche, distanti ma complementari, e una riflessione sul destino dell’umanità.

Stefano Casartelli assume il ruolo di a.d. di Ponti Spa. Dopo l’esperienza maturata in aziende leader nel settore alimentare (Colussi, Star, Unilever), Casartelli arriva nell’azienda guidata da Giacomo e Lara Ponti con l’obiettivo di dare un ulteriore slancio competitivo all’azienda.

Il Ministero della Cultura parteciperà a Fiera Didacta Italia, l’appuntamento dedicato al mondo della scuola in programma fino al 22 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. Durante l’evento, con la cura per il MiC del “Servizio VI Eventi, mostre, manifestazioni” del Segretariato generale in collaborazione con la Direzione Educazione e Ricerca (Dg Eric), studenti, docenti e personale scolastico vengono accolti nello spazio istituzionale del ministero, situato nel Padiglione Spadolini, suddiviso in un’area informativa e in un’altra dedicata alla didattica. Al desk i ragazzi possono ottenere informazioni riguardanti la “Carta della cultura Giovani” e la “Carta del merito”, i nuovi strumenti elettronici predisposti dal Ministero in sostituzione del Bonus Cultura 18 App e finalizzati allo sviluppo e al potenziamento della diffusione della cultura tra i giovani, assistiti nella consultazione del sito www.cartegiovani.cultura.gov.it e con l’opportunità di scoprire maggiori dettagli su come richiedere le Carte, sui requisiti necessari per ottenere i voucher e sulle tempistiche e le modalità di come questi potranno essere spesi.