A Roma, all’Auditorium Parco della Musica, “assemblea invernale” di Confagricoltura, guidata da Massimiliano Giansanti. con il titolo “Agricoltori, protagonisti del futuro: ambiente, territorio, impresa: gli attrezzi della Costituzione”, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla Camera dei Deputati, comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio Ue.

Stasera, nella Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è in programma l’audizione dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

“Un tè con Tolkien. E la destra prese i posti migliori“ è il titolo del convegno che si svolge oggi pomeriggio a Roma nella Fondazione An, in via della Scrofa. All’iniziativa partecipano Isabella Rauti sottosegretario alla Difesa, Gianfranco De Turris scrittore ed esperto dell’universo tolkeniano, Umberto Croppi direttore di Federculture, Oronzo Cilli, autore e curatore della mostra allestita nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna. All’apertura dei lavori, saluti del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in video-collegamento da remoto.

A Roma la Fondazione Memmo presenta “La Biblioteca del Mondo”, nona edizione di Conversation Piece, il ciclo di mostre a cadenza annuale, a cura di Marcello Smarrelli, nato con l’intento di restituire una panoramica degli artisti italiani e stranieri che scelgono ogni anno Roma come luogo di residenza, di ricerca e di lavoro. Nove gli artisti coinvolti che, seppur appartenenti a generazioni distanti tra loro e con modalità di lavoro diverse, possiedono un comune denominatore nell’uso del libro come “materiale da costruzione” dell’opera d’arte: Yael Bartana (1970, Israele. Vincitrice del Premio Roma dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo 2023/24), Nicolò Degiorgis (1985, Bolzano), Bruna Esposito (1960, Roma), Claire Fontaine (artista collettiva fondata a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill), Paolo Icaro (1936, Torino), Kapwani Kiwanga (1978, Hamilton, Canada. Borsista presso l’Accademia di Francia – Villa Medici), Marcello Maloberti (1966, Codogno), Francis Offman (1987, Butare, Ruanda), Ekaterina Panikanova (1975, San Pietroburgo, Russia). Il titolo della mostra è un diretto riferimento a Umberto Eco e all’omonimo documentario di Davide Ferrario (2022), in cui si racconta la leggendaria biblioteca dell’intellettuale scomparso, a cui lo stesso Eco assegna la funzione di deposito della memoria dell’umanità. Attraverso un nucleo di opere disposte in un percorso che parte dalla facciata di palazzo Ruspoli per proseguire nel cortile e nelle scuderie, l’esposizione si propone di restituire un’immagine di “biblioteca” come deposito dell’immaginario collettivo e della cultura universale.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi ha alcuni appuntamenti da onorare, a partire dalla presentazione del progetto di realizzazione per la rete 5G e Wi-Fi nella Capitale, nella sala delle Bandiere in Campidoglio. Poi un interventi alla “Tavola rotonda Giubileo 2025” nell’ambito dell’assemblea di Confcooperative Roma a piazza di Pietra, nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Infine, alle 18, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale del Campidoglio.

Agenda fitta di appuntamenti anche per l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor: prima il convegno “Il ruolo della famiglia Besso-Lumbroso nella storia italiana tra Otto e Novecento”, a palazzo Besso, poi la presentazione del libro “Roma e la terribile estate del ‘43″ di Sandro Menichelli nella sala della Protomoteca in Campidoglio, quindi l’illustrazione del “Programma mostre 2024 dei Musei Civici di Roma Capitale”, nel Museo dell’Ara Pacis.

Domani pomeriggio a Roma, nella sede del Centro Studi Americani, presentazione del libro “Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia”, di Carlo Cottarelli. A parlarne, Corrado Augias.