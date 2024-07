Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in viaggio verso Parigi, per partecipare domani, venerdì, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici 2024.

A Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il presidente dello Stato d’Israele Isaac Herzog, dopo aver salutato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Palombara Sabina “Festa della Provincia di Roma – La Destra che vince e governa”, con il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

A Roma, conferenza stampa del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e del nuovo capo Dipartimento nazionale Fabio Ciciliano.

A Roma, presso la Camera di Commercio, a piazza di Pietra, prima edizione del “Premio Imprese Storiche” e del “Premio Roma per il Made in Italy”, con Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Annullato l’evento inaugurale dell’opera “Io Contengo Moltitudini” realizzata dall’artista Marinella Senatore per Napoli, previsto per la serata di oggi 25 luglio, a seguito del tragico crollo avvenuto a Scampia nella notte tra il 22 e il 23 luglio, in considerazione del grave lutto che ha colpito gli abitanti della vela celeste e la città tutta. Un segno di vicinanza al dolore dei familiari delle vittime e di partecipazione al cordoglio dell’intera collettività, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi in accordo con Senatore, che ha espresso la propria profonda solidarietà alla comunità di Scampia. Inoltre, l’artista ha manifestato il desiderio di destinare al quartiere una delle due sculture che compongono la sua installazione, il cui processo di creazione e di esecuzione è stato concepito in dialogo con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Melissa Bassi di Scampia.

A Roma, da sabato 27 a lunedì 29 luglio, per tre serate, sul Ponte della Musica, che collega con lo stadio Olimpico il quartiere Flaminio dove si trova la sede del Maxxi presieduto da Alessandro Giuli, 60 aziende vinicole prevalentemente della Regione Lazio e aderenti al Movimento Turismo del Vino, offriranno una selezione di oltre 150 etichette. I visitatori avranno l’opportunità di concedersi la degustazione di un massimo di 10 vini diversi, al fine di evitare ogni possibile abuso: un’esperienza significativa sia per gli appassionati di vino che per gli intenditori. Sul percorso verrà allestita un’area per lo svolgimento di 3 Master Class, e vari pannelli approfondiranno la storia del vino attraverso lo sguardo dei poeti e degli scrittori, dei pittori e degli scultori che ne hanno parlato con le loro opere. Senza dimenticare la mostra dedicata a 100 film visti attraverso le locandine promozionali.

Domani a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, “Agricoltura Intelligente – Internazionalizzazione dei modelli, competenze e capitale umano, tra sfide reali e opportunità digitali”, evento organizzato da Bf Educational, centro di eccellenza dedicato all’innovazione digitale in agricoltura. Parteciperanno Elisa Trombin sindaco di Jolanda di Savoia, Giovanni De Gennaro presidente Bf Educational, Stefano Bonaccini parlamentare europeo, Federico Vecchioni ceo Bf Spa, Michele Pisante presidente Bf Spa, Matteo Lorito magnifico rettore Università Federico II Napoli, Giovanni Molari magnifico rettore Università di Bologna, Laura Ramaciotti magnifico rettore Università di Ferrara, Anna Maria Bernini ministro dell’Università e della Ricerca.

L’autunno 2024 segna il grande ritorno dell’arte di Antonio Ligabue a Roma, città che, nel 1961, gli tributò la prima importante personale che lo consacrò tra i più importanti artisti italiani del XX secolo. Dal 28 settembre e fino al 12 gennaio 2025, al Museo Storico della Fanteria, la mostra “Antonio Ligabue ‒ I misteri di una mente”, prodotta da Navigare srl con il patrocinio di Regione Lazio e Città di Roma, celebrerà l’arte del pittore e scultore nativo di Zurigo, con oltre 60 opere provenienti da collezioni private italiane in un progetto espositivo curato da Micol Di Veroli, Dominique Lora e Vittoria Mainoldi. La mostra vuole raccontare il percorso artistico di Ligabue attraverso 64 opere tra sculture, dipinti a olio, disegni e puntesecche, con l’obiettivo di offrire una nuova lettura del suo lavoro. L’iniziativa è firmata da Difesa Servizi Spa, realizzata in coproduzione con Diffusione Cultura Srl. Partner del progetto Aics – Associazione Italiana Cultura e Sport di Roma.