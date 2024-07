Il 25 luglio a Roma, al Quirinale, è in programma un incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente dello Stato d’Israele Isaac Herzog.

A Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione del Piano industriale 2024 – 2028 di Leonardo, “Tecnologia e sicurezza al servizio del Paese nel contesto europeo”, con il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, Geminello Alvi, Roberto Cingolani e Gianmario Verona.

A Milano, a Palazzo Mezzanotte, incontro su “Quale Europa? Per una nuova politica agricola sostenibile e competitiva”, con Annamaria Barrile direttore generale Confagricoltura, Massimiliano Giansanti presidente Confagricoltura, Enrico Letta autore, su incarico del Consiglio Europeo, del “Rapporto sul Futuro del Mercato Unico Europeo”, Antonio Tajani ministro degli Affari Esteri, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Federico Freni sottosegretario all’Economia, Paolo Barilla presidente Union Food, Nicola Lanzetta direttore Italia del gruppo Enel), Chiara Soldati ceo de La Scolca.

A Sanremo, nel Teatro dell’Opera del Casinò, per i “Martedì Letterari”, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano presenta il libro “Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore”.

E’ stato presentato a Roma il programma di MarsicaLand, il Festival Diffuso dell’Agroalimentare, in programma ad Avezzano da venerdì 6 a domenica 8 settembre, dedicato ai prodotti d’eccellenza del territorio marsicano-fucense. Un evento dedicato alla scoperta del patrimonio enogastronomico della Marsica e del Fucino, volto alla promozione del comparto agroalimentare come motore di sviluppo sostenibile di questo dell’Abruzzo interno terra, prezioso tanto dal punto di vista paesaggistico che per la sua storica vocazione agricola. “Continua il nostro percorso di valorizzazione dei luoghi, dei prodotti e delle comunità della Marsica e del Fucino”, ha spiegato Ernesto di Renzo, docente di Antropologia del Gusto e Antropologia dei patrimoni culturali presso l’Università di Tor Vergata, nonché Coordinatore Scientifico di MarsicaLand, “con un calendario di iniziative uniche, tanto nei contenuti quanto nei luoghi coinvolti, dai principali centri del territorio ai grandi palcoscenici su scala nazionale, come la Capitale. L’iniziativa vuole fare della Marsica e del Fucino una meta di riferimento per i turisti italiani e stranieri. Sottolineando, una volta di più, il ruolo del patrimonio gastronomico quale volano per lo sviluppo economico-culturale di una destinazione e quale strumento per la crescita identitaria del territorio. Ora siamo già proiettati al gran finale di settembre che farà di Avezzano il teatro di grandi incontri per tre giornate che celebreranno, come mai fino ad ora, tutto quello che di bello e buono Avezzano e la Marsica hanno da offrire”.

A Roma, presso Anantara, Palazzo Naiadi Rome Hotel, Fabrizio Casinelli direttore Ufficio Stampa Rai modera la presentazione del libro di Savino Zaba “Cent’anni di compagnia”.

In serata, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene a “Letterature – Festival Internazionale di Roma”.

Domani a Bracciano, presso le Antiche Scuderie Odescalchi, verrà presentato il rapporto Ismea “Bio in cifre” edizione 2024, realizzato nell’ambito del progetto DimecobioI. Nel corso della giornata di lavori, oltre alla presentazione dei dati sul biologico riferiti al 2023 da parte di Ismea, sono previsti gli interventi del sottosegretario all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare e Forestale Luigi D’Eramo e delle principali organizzazioni e associazioni di settore.