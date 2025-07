Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve la Nazionale di calcio femminile che ha partecipato agli Europei.

In Vaticano, nel Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV riceve il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelmadjid Tebboune.

La commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti, svolge l’audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse.

La commissione Antimafia ha in programma l’audizione di Francesco Giannella, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Al Senato, la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario ha in programma l’audizione di Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d’Italia.

Un vertice intergovernativo per dare un forte impulso alla cooperazione culturale tra Italia e Algeria: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sottolinea che “dall’archeologia al cinema, lavoriamo per sviluppare un modello di partenariato basato sul rispetto reciproco e il mutuo beneficio, nello spirito del Piano Mattei per l’Africa”. In occasione del vertice, Giuli e il suo omologo algerino, Zouhir Ballalou, hanno sottoscritto un accordo di coproduzione cinematografica tra i due Stati per rafforzare i rapporti in ambito cinematografico. L’obiettivo è incentivare i progetti di co-produzione tra società italiane e algerine, consentendo alle opere realizzate di beneficiare degli stessi vantaggi riservati alle opere nazionali dei due Stati. Il Trattato permetterà, inoltre, di promuovere programmi di formazione delle professioni del cinema e dell’audiovisivo e attività di restauro e digitalizzazione di film classici, rinnovando l’antica amicizia tra le industrie del settore, nata intorno al capolavoro di Gillo Pontecorvo “La battaglia di Algeri”.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha confermato l’impegno del MiC a sostegno delle autorità algerine nella tutela, restauro e valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico algerino. I due ministri hanno concordato di promuovere un gemellaggio tra i siti di Pompei e Timgad per realizzare insieme progetti di ricerca, restauro, formazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche a fini di promozione turistica. In coincidenza con il Vertice, è stato inoltre firmato un programma esecutivo tra l’Istituto Centrale per l’Archeologia e il Centro di Ricerca in pianificazione territoriale algerino relativo alla ricerca e alla tutela in alcuni dei principali siti archeologici d’Algeria. I due istituti attueranno progetti congiunti di ricerca e formazione nel campo delle tecnologie avanzate applicate alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, condividendo buone pratiche per la tutela del patrimonio da scavi clandestini e da altre minacce. Come annunciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due ministeri lavoreranno insieme alla valorizzazione dei luoghi della vita di Sant’Agostino d’Ippona, in Algeria e Italia, anche attraverso la preparazione di una candidatura congiunta a patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. L’iscrizione nella “Lista del Patrimonio Mondiale” sarà la premessa per la realizzazione di un itinerario turistico culturale e religioso condiviso. “Siamo orgogliosi di valorizzare, insieme agli amici algerini, la figura e i luoghi della vita di Sant’Agostino d’Ippona, il Dottore della Grazia, il cui pensiero ha segnato la storia della religiosità e della filosofia europea. Questo progetto comune sarà uno dei simboli più luminosi del partenariato culturale tra Italia e Algeria”, ha concluso Giuli.

A Roma, nella sala Colletti del gruppo di Forza Italia, Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e segretaria di Forza Italia Milano Grande Città, presenterà la proposta di legge, a sua prima firma, per la trasparenza urbanistica, dal titolo “Norme per la trasparenza e la legalità nella pianificazione urbanistica e nella trasformazione del territorio”. Con il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli; il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi; il vice segretario nazionale, Deborah Bergamini; il senatore azzurro Roberto Rosso, che presenterà analogo testo in Senato, e i deputati azzurri Rita dalla Chiesa, Alessandro Cattaneo, Paolo Emilio Russo, Piero Pittalis, Roberto Bagnasco, Patrizia Marrocco, Alessandro Battilocchio, Luca Squeri, Roberto Pella, Annarita Patriarca, Francesco Cannizzaro, Maurizio Casasco, Chiara Tenerini e Andrea Orsini, firmatari della proposta Rossello. “Le recenti vicende che hanno coinvolto la gestione urbanistica di Milano”, spiega Rossello, “ha fatto emergere con chiarezza l’urgenza di una nuova cultura della legalità e della responsabilità pubblica nelle trasformazioni urbane. La proposta di legge, che presenteremo giovedì e che si sostanzia di otto articoli, si fonda sull’esperienza maturata negli ultimi mesi e sulla visione di Forza Italia di una città più giusta, aperta, partecipata, dove il futuro urbano non dipenda da logiche opache o discrezionali. Ripensare Milano non è un’operazione estetica, ma etica. Le città devono essere costruite sulla fiducia, sul merito e sulla trasparenza. Questo vale oggi per Milano e domani per tutto il Paese”.

A Marta Boccanera, co-fondatrice della pasticceria Grué di Roma e vicepresidente Apei – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, è stata nominata “Ambasciatrice dell’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria”, titolo assegnato a personaggi celebri che hanno il mandato di rappresentare l’accademia ai più alti livelli. Boccanera ha ricevuto il riconoscimento per la sessione Gusto che ha condiviso con lo chef tristellato Giancarlo Perbellini. Nella motivazione della nomina è stato sottolineato il contributo di Boccanera nella sua attività quotidiana di pasticcera, improntata all’innovazione e alla valorizzazione della qualità artigianale, e l’auspicio che possa farsi promotrice del lavoro di promozione del bergamotto nella pasticceria italiana di alto livello. Attività per la quale si è già messa al lavoro, contribuendo in prima persona all’organizzazione del Campionato Nazionale del Bergamotto 2025. La cerimonia di nomina si è svolta nell’ambito del BergaFest, il festival dedicato al bergamotto di Reggio Calabria, che da 25 anni promuove il valore culturale e gastronomico di questo agrume unico al mondo. A consegnare il riconoscimento è stato Iginio Massari, fondatore di Apei e presidente onorario dell’Accademia del Bergamotto dal 2020.

Nel periodo estivo le Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo propongono visite alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee. Fino al 7 settembre negli spazi di Palazzo Turinetti sarà possibile ammirare le mostre “Olivo Barbieri. Spazi Altri”, dedicata a uno degli autori più innovativi e originali della fotografia internazionale, le cui immagini sono da sempre in bilico tra vero e rappresentazione del vero, tra mondo immaginato e mondo riprodotto e “Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter” dedicata alla fotografa di fama internazionale Carrie Mae Weems, nota per le sue indagini fotografiche sui temi dell’identità culturale, del sessismo e dell’appartenenza di classe. Il museo sarà visitabile gratuitamente il 3 agosto, come ogni prima domenica del mese. Con uno sguardo ai prossimi mesi, Intesa Sanpaolo aprirà al pubblico dall’11 settembre al 7 ottobre la nuova mostra Erik Kessels.

Un’immagine, ultima opera dell’artista visivo olandese Erik Kessels che realizzerà un’installazione multimediale composta dalle oltre 60 mila immagini provenienti dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, tutte “cucite” e “trasformate” per formare un’unica fotografia in continuo movimento grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Kessels con il suo intervento fonde un archivio intero dando vita ad un “blob metamorfico” da cui emerge un ritratto fluido dell’Italia in cui i volti di persone, di immagini di cronaca, di guerra, di lavoratori, di politica, di sport, di frammenti storici si compenetrano nello spazio l’una nell’altra. L’artista interviene con una narrativa postmoderna esulando da ogni racconto cronologico per entrare meglio in una visione unica d’impatto sulle vite, spesso anonime, degli altri. La sala Immersiva delle Gallerie d’Italia – Torino si trasformerà in un teatro visivo e strumentale ininterrotto in cui il nostro presente, il passato, il mondo, la vita emergono attraverso una colonna sonora in cui il mistico e l’elettronico si alternano e si dissolvono. Un tema musicale realizzato appositamente dall’inglese Robin Rimbaud (in arte Scanner) e dall’italiano Stefano Pilia, musicisti elettronici d’avanguardia.