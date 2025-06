Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il segretario generale Maria Chiara Prodi e i componenti del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Nell’aula dei gruppi parlamentari, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in occasione della presentazione della relazione annuale di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, presieduta da Stefano Besseghini.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “Conferenza sul corridoio indomediterraneo”. Con Paolo Barelli, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati; Maurizio Gasparri, presidente del gruppo Forza Italia al Senato; Fulvio Martusciello, presidente della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo; Francesco Battistoni, segretario Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e responsabile Organizzazione di Forza Italia; Deborah Bergamini, vicepresidente della delegazione italiana al Consiglio d’Europa, vicesegretario nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri ed Affari europei di Forza Italia; Isabella De Monte, segretario della Commissione Politiche dell’Ue della Camera dei Deputati, viceresponsabile del Dipartimento Esteri e Affari europei di Forza Italia; Carlo De Romanis, coordinatore del Tavolo Esteri di Forza Italia; Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, presidente Commissione Affari Esteri e Difesa; Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste; Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia; Faisal Bin Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, ambasciatore di Arabia Saudita in Italia; Neena Malhotra, ambasciatore di India in Italia; Fayiz Fahran Saleh Khouri, ambasciatore di Giordania in Italia; Antonio Bartoli, ambasciatore d’Italia in India e Nepal; Francesco Talò, inviato speciale italiano per Imec; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Pierroberto Folgiero, a.d. Fincantieri; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.

A Roma, nell’ex Cartiera Latina, il sindaco Roberto Gualtieri inaugura gli itinerari turistici Almone e Tor Marancia.

A Roma, nella Fondazione Basso, l’Associazione per l’Economia della Cultura presenta il ciclo di conferenze “Le reazioni del mondo della cultura alle innovazioni delle tecnologie nelle forme istituzionali e nei modelli di fruizione” finanziato con i fondi “Otto per Mille” della Chiesa Valdese. Oggi, “La cultura a sostegno delle nuove forme dell’abitare: nelle città e nei borghi”.

Conclusa con successo la campagna triennale “In Europa il rispetto della tradizione incontra quello dell’ambiente”, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha avviato un nuovo programma triennale d’informazione e promozione cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto ha una durata di 36 mesi e il valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, per la realizzazione di attività in Italia, Francia e Germania, per rafforzare la presenza del prodotto nei mercati europei attraverso una narrazione coerente e valoriale. Il programma promozionale si pone l’obiettivo generale di rafforzare la competitività, la riconoscibilità e il consumo dei prodotti di qualità, valorizzando il Prosciutto di San Daniele come prodotto Dop simbolo dell’eccellenza agroalimentare sostenibile europea. Al centro del progetto, la volontà di far emergere i valori distintivi del prodotto e le pratiche di sostenibilità del comparto, capaci di generare un impatto positivo lungo tutta la filiera e sul territorio di origine. In questo senso, il Prosciutto di San Daniele si propone come esempio concreto di sostenibilità applicata, capace di generare un effetto moltiplicatore sui prodotti alimentari comunitari. L’obiettivo comunicativo è duplice: da un lato, stimolare l’interesse di un pubblico più ampio e potenzialmente sensibile ai valori del prodotto; dall’altro, consolidare la fidelizzazione dei consumatori già attenti, comunicando con chiarezza i risultati raggiunti e le pratiche virtuose adottate. Per Mario Emilio Cichetti, direttore generale del consorzio, «con questa nuova campagna prosegue il racconto del proprio impegno per una produzione attenta all’ambiente, alle persone e al prodotto. In continuità con il programma precedente, la campagna intende promuovere una narrazione coerente e approfondita sui temi, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del prodotto nei mercati target e contribuire alla crescita della competitività dei prodotti agricoli europei sostenibili. Le azioni di sostenibilità del distretto sono state aggiornate nel corso degli anni grazie a un costante dialogo con gli stakeholder».

Il concorso “Un Merletto per Venezia”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Adriana Marcello e giunto alla sua undicesima edizione, ha come obiettivo mantenere vivo l’interesse, esecutivo e artistico, nei confronti della realtà del merletto, declinato in modo originale anche sul versante contemporaneo. Il concorso nazionale. Maestre merlettaie hanno raccolto la sfida per tradurre, con l’ago e con i fuselli, attraverso lo stile antico o quello moderno, un grande tema letterario: Dante Alighieri e il suo Paradiso. Sono risultate vincitrici: Sabrina Scantamburlo, premio Merletto ad Ago, Stile Antico; Nicoletta Pascoli, premio Merletto ad Ago, Stile Moderno; Agnese Molinelli (Camilla Beltrand disegnatrice), premio ex aequo Merletto a Fuselli, Stile Antico; Teresa Andrzejewski, premio ex aequo Merletto a Fuselli, Stile Antico; Luisella Comi, Lucia Pedrazzi, Cecilia Pozzi, premio Merletto a Fuselli, Stile Moderno; Doris Christine Preisch, premio Emma Vidal; Renata Franceschi, premio Umberto Marcello Del Majno; Giuditta Maria Parlongo, menzione speciale Merletto a Fuselli, Stile Moderno. Il Museo del Merletto di Burano racconta la storia di questo prezioso manufatto attraverso un allestimento vivace e colorato, con pezzi rari che ripercorrono l’evoluzione del merletto veneziano.

Tutela dell’ambiente, cultura, persone e social & gender equality: sono i protagonisti del Report di Sostenibilità 2024 di Compagnia dei Caraibi, azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane. “Dal 2021, anno della nostra trasformazione in società benefit, abbiamo intrapreso un percorso di rafforzamento delle pratiche Esg, migliorando processi e attività, rafforzando le policy aziendali in materia di ambiente, governance e responsabilità sociale e affinando i meccanismi di misurazione dell’impatto”, afferma Procellaria Pervinca, head of Sustainibility And Responsability and Quality and Compliance Manager, “la sostenibilità rappresenta un valore che vogliamo caratterizzi ogni aspetto della nostra realtà: dalle persone, ai processi, al prodotto, e si rifletta sulle comunità con cui interagiamo. In questa ottica, un passo fondamentale per noi è stato il confronto: con la comunità B Corp, con il network di Global Compact Italia, con i gruppi di lavoro dell’associazione di categoria cui partecipiamo. Attraverso di esso abbiamo potuto allargare la nostra visione e quindi definire obiettivi concreti e sfidanti”.