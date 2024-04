La Slovenia festeggia il ventesimo anniversario dell’ingresso nell’Unione europea insieme ai capi di Stato dei Paesi limitrofi. Con il presidente della Repubblica slovena, Nataša Pirc Musar, i “colleghi” discuteranno del cammino comune percorso nella famiglia europea e delle sfide che l’Unione europea sta affrontando, anche alla luce delle mutate condizioni geopolitiche nel mondo e nel vicinato, con la Slovenia che rimane un convinto sostenitore dell’allargamento della Ue verso i Balcani occidentali. All’evento, nella tenuta di Brdo, a pochi chilometri da Lubiana, partecipanno il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, dell’Austria Alexander Van der Bellen, dell’Ungheria Tamás Sulyok, della Croazia Zoran Milanovic.

Nella sala stampa della Santa Sede, presentazione dell’evento “La carezza e il sorriso, incontro di Papa Francesco con nonni, anziani e nipoti”, che si svolgerà nell’aula Paolo VI, sabato 27 aprile, promosso dalla Fondazione Età Grande. Interverranno monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Mario Marazziti e Lino Banfi.

Al Senato, nella commissione Ambiente, audizioni sul ddl “Norme per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”, con il presidente della commissione Ai per l’informazione, il teologo padre Paolo Benanti.

A Palma di Maiorca, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana interviene alla conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea.

A Montecitorio, presentazione dell’Osservatorio Family Business di Assoholding “Un’Indagine sul Futuro delle Imprese Familiari e la Continuità Generazionale”.

A Roma, a Palazzo Ferrajoli, “Build in Italy – l’Italia che Abiteremo by Remind”, con Tommaso Accetta, Giovani Remind, Paolo Crisafi.

In qualità di presidente della Bce, Christine Lagarde terrà un discorso alla Yale University, su iniziativa di The Jackson School of Global Affairs. Lo stesso ateneo comunica che “Lagarde will speak about the importance of ideas in driving economic growth, and the conditions that have needed to be in place – throughout history – for ideas to translate into broad prosperity. She will relate this discussion to the challenges facing advanced economies today in a changing global economy and a new geopolitical landscape”.

Il convegno “Rossana per noi”, per ricordare Rossana Rossanda, inizierà oggi, e continuerà domani, nella sala Alessandrina dell’Archivio di Stato di Roma, con Gianni Riotta, Luciana Castellina, Nadia Fusini, Luigi Ferrajoli, Fabrizio Barca, Domenico Starnone, Paolo Virno, Etienne Balibar, Franco Moretti, Lea Melandri, Manuela Fraire e Margarethe Von Trotta. E stasera al Teatro Argentina di Roma, curata da Federico Tiezzi e Francesco Torrigiani, letture sceniche dell’attrice, cantante e regista Anna Nogara, tratte da immagini inedite dell’archivio personale di Rossana Rossanda. Alla sua figura è dedicato anche il film realizzato da Mara Chiaretti nel 2016, “Essere Rossana Rossanda”, proiezione che chiuderà l’appuntamento.

Domenica a Torino “G7 Industry Stakeholders Conference”, su “La transizione energetica come driver per la competitività delle imprese”, nel centro congressi dell’Unione Industriale, con Emma Marcegaglia B7 Chair, Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente, Fatih Birol executive director Iea, Katia Da Ros vicepresidente di Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura, Renato Mazzoncini ceo A2A, Nicola Monti ceo Edison, Alessandro Bernini ceo Maire Tecnimont, Lorenzo Bottinelli ceo Basf Italy, Greg Jackson founder and ceo Octopus Energy, Lorenzo Simonelli ceo Baker Hughes, Jean Pierre Clamadieu presidente Engie, Nicola Lanzetta ceo Enel Italy, Michael Lewis ceo Uniper, Emanuela Trentin ceo Siram Veolia, Stefano Venier ceo Snam.