Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di Stato in Ghana.

il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani terrà presso la sala Aldo Moro della Farnesina una conferenza stampa per presentare la Commissione Economica Mista Italia-Cina (Cem), il Business and Dialogue Forum bilaterale in programma a Verona nelle giornate dell’11 e del 12 aprile, e un evento celebrativo della figura di Marco Polo e delle relazioni tra Italia e Cina, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Agli eventi prenderà parte il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. La Commissione Economica Mista Italia-Cina è il principale strumento di cooperazione con la Cina in materia economica e commerciale ed è inclusa tra i meccanismi di dialogo del Partenariato Strategico Globale istituito nel 2004. Dal 2019, Cem è coordinata ed organizzata per parte italiana dalla Farnesina. Il Business and Dialogue Forum Italia-Cina si propone di offrire un foro di dialogo e di promozione della cooperazione economica in settori individuati come prioritari, oggetto anche dell’agenda dei lavori Cem (agritech, e-commerce, investimenti, farmaceutico e biomedicale). Oltre a Tajani e Wentao, interverranno rappresentanti di Ice, Confindustria e delle relative controparti cinesi membri della Segreteria tecnica del Business Forum, oltre che esponenti del polo per l’internazionalizzazione (Sace, Simest, Cdp) e di una qualificata selezione di aziende italiane e cinesi.

A Roma, nella sala stampa della Santa Sede, oggi si terrà, in vista dell’Anno Santo, la presentazione degli eventi culturali per la rassegna «Giubileo è cultura» in programma nel 2024. Interverranno monsignor Rino Fisichella Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo, don Alessio Geretti curatore della Mmostra e collaboratore esterno del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo, monsignor Dario Edoardo Viganò vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipanno alla presentazione della riapertura al pubblico del bunker e dei rifugi antiaerei di Villa Torlonia. Dopo, in Campidoglio, nella sala delle Bandiere, Gualtieri presenterà i lavori di riqualificazione della Metro A.

A Roma, a Palazzo Altemps, sfilata della collezione del brand Emilio Pucci creata da Camille Miceli.

Premiata per essere un “orgoglio capitolino” grazie alla sua forte identità territoriale ma soprattutto per la valorizzazione del territorio romano e laziale, compiuto con la propria attività imprenditoriale oltre che per la sua storia aziendale e per l’affidabilità produttiva, altamente sopra la media degli standard: Fattoria Latte Sano, azienda lattiera casearia romana, primo operatore di latte fresco nel Lazio e terzo in Italia (nel 2023 ha lavorato 68 milioni di litri di latte), riceverà oggi in Campidoglio il Premio “Sette Colli”, manifestazione realizzata da Fabrizio Pacifici e promossa da Fabrizio Santori, organizzata alla vigilia del derby di calcio Roma-Lazio. Per Simone Aiuti, direttore generale di Latte Sano, si riconosce “il lavoro di valorizzazione del territorio e di vicinanza alla città di Roma. Un premio di enorme soddisfazione e che ci spinge a continuare in questa direzione e a fare sempre meglio”.

Fin dalla sua costituzione, alla fine del Cinquecento, a Roma, l’Accademia di San Luca è stata ideata come un sodalizio di artisti e architetti che sulla propria autonomia e indipendenza ha costruito il suo prestigio e il suo carisma. A tutt’oggi l’Accademia elabora il suo percorso sulla volontà esclusiva degli artisti, degli architetti e degli storici che la compongono. È in questa luce che la mostra può essere intesa come una prima tappa di un percorso di indagine che si vuole proseguire nel tempo. Quindici curatori hanno individuato quindici artisti che hanno elaborato una propria interpretazione degli spazi dell’Accademia, in una mostra ideata da Marco Tirelli: Maria Alicata presenta Elena Bellantoni, Lorenzo Benedetti – Catherine Biocca, Gaia Bobò – Chiara Fumai, Cecilia Canziani – Chiara Camoni, Stefano Chiodi – Lulù Nuti, Lara Conte – Paolo Icaro, Ilaria Gianni – Patrizio di Massimo, Davide Ferri – Pieter Vermeersch, Matteo Lucchetti – Victor Fotso Nyie, Vittoria Martini – Ludovica Carbotta, Pier Paolo Pancotto – Claire Fontaine, Cristiana Perrella – Jacopo Benassi, Spazio Taverna – Toiletpaper, Paola Ugolini – Silvia Giambrone, Saverio Verini – Giovanni Termini. Dal 9 aprile al 28 giugno.