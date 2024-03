Dal 2 al 6 aprile, tappa ad Abidjan e Accra per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In programma, visita ufficiale nella Repubblica della Costa d’Avorio e visita di Stato nella Repubblica del Ghana.

A Roma, nella sede nazionale di Confagricoltura, a Palazzo Della Valle, assemblea organizzata da Confagricoltura Lazio, con un incontro intitolato “Verso l’agricoltura – Per una agricoltura matura, più evoluta e competitiva”. In agenda, temi di particolare attualità per il comparto: da credito e finanza agevolata alla consulenza agricola, dalle energie rinnovabili alla formazione e ricerca passando per le buone pratiche agricole e la gestione dei raccolti. All’assemblea parteciperà il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

A Roma, a Palazzo Brancaccio, “Fare formazione, fare futuro. Visione, opportunità, strumenti”, organizzato da Fondimpresa, il primo fondo interprofessionale per la formazione continua in Italia. Partecipano, tra gli altri, Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Walter Rizzetto presidente commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, Aurelio Regina presidente Fondimpresa.

A Milano, nel Palazzo delle Stelline, presentazione del Festival della Green Economy. Nel comitato scientifico c’è Daniele Manca vicedirettore del Corriere della Sera.

E’ dedicata alla vocalità al femminile la decima edizione del Festival Popolare italiano diretto dal musicista e compositore Stefano Saletti, che si svolge dal 5 aprile al 24 maggio, realizzato in condivisione con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. “Popolare è donna”, il tema proposto per questa decima edizione, vuole indagare il rapporto tra vocalità femminile e musiche della tradizione. Le artiste coinvolte, infatti, sono alcune tra le più rappresentative interpreti della scena nazionale e internazionale. Spiega Saletti: “Per questa decima edizione, oltre a grandi voci del panorama italiano, ho voluto coinvolgere anche artiste internazionali così da far conoscere e apprezzare la forza della vocalità femminile in tutte le sue possibili declinazioni, mettendo a confronto tradizioni e tecniche espressive differenti che vanno dalla Giordania all’Argentina, dall’Algeria alla Turchia”. Si parte nella serata del 5 aprile con il “Canto del mare” della Banda Ikona di Saletti e Le voci del Mediterraneo di Barbara Eramo, Gabriella Aiello, Yasemin Sannino, Raffaella Misiti, Fabia Salvucci, Raffaela Siniscalchi. Questa edizione gode anche della media partnership di Rai Radio Techete’ che, con la cura di Elisabetta Malantrucco, realizzerà una serie di puntate dedicate ai concerti e agli artisti protagonisti della rassegna e proporrà prima di ogni concerto un ascolto di rare registrazioni di interviste di grandi voci della tradizione popolare, tra le quali Rosa Balistreri, Maria Carta, Giovanna Marini, Lucilla Galeazzi, Fausta Vetere, Caterina Bueno. Il progetto è condiviso con il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, diretto dall’architetto Sonia Martone, che, evidenzia come “il museo stia diventando sempre più il luogo nel quale celebrare la musica attraverso lo studio, il restauro e l’esposizione degli strumenti musicali di tutte le epoche. Non possiamo parlare solo di festival, ma di vero e proprio progetto culturale che associa concerti a conversazioni, a visite alle collezioni, coinvolgendo diverse professionalità, messe a confronto con un pubblico non solo di esperti”.

Sarà Marina Abramović la protagonista di Lives!, il format a cura di Nicolas Ballario con Rodrigo D’Erasmo e Andrea Faccioli, in programma lunedì 15 aprile a Verona nella Loggia di Fra’ Giocondo, nell’ambito di Vinitaly&TheCity. Vera “icona vivente”, l’artista serba è considerata una delle più figure più grandi dell’arte concettuale e performativa del nostro tempo. L’evento, organizzato da ArtVerona, è il quarto appuntamento dopo quelli dedicati a Maurizio Cattelan, Louise Bourgeois e Jean-Michel Basquiat, che si sono tenuti lo scorso anno con grande successo di pubblico. Gli incontri sono pensati come momenti di avvicinamento e di festa durante ArtVerona – quest’anno in calendario dall’11 al 13 ottobre. Lives! è l’occasione per lasciarsi coinvolgere in una narrazione avvincente e accessibile a tutti, non solo agli appassionati di arte contemporanea.