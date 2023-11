Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di stato nella Corea del Sud.

In Turchia, ad Ankara, visita del segretario di Stato americano Antony Blinken.

Stasera nello spazio Roma Eventi di via Alibert è in programma “Volare Alto”, il tour del leader di Italia Viva Matteo Renzi.

A Roma, nella sede del Cnel, “Il Manifesto del Lavoro Cooperativo-Idee”, convegno Legacoop con il ministro del lavoro Marina Calderone, il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente di Legacoop Nazionale Simone Gamberini.

“Rivoluzionare la politica marittima italiana – Per un vero Ministero del mare”. È il titolo del libro di Luigi Merlo che sarà presentato oggi pomeriggio nella sede di Confcommercio a Roma, con il ministro delle Politiche del Mare e della Protezione Civile Nello Musumeci. Ad aprire i lavori, il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Pasquale Russo. Annunciate le presenze diGraziano Delrio, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone. All’incontro, organizzato da Conftrasporto e International Propeller Club, parteciperanno inoltre il presidente di AssArmatori, Stefano Messina, e il presidente nazionale Propeller, Umberto Masucci. Ex presidente dell’Autorità portuale di Genova, ora presidente di Federlogistica-Conftrasporto e direttore delle relazioni istituzionali di Msc in Italia, Merlo propone una serie di riflessioni sul settore marittimo ripercorrendo la storia del ministero della Marina Mercantile e della portualità italiana, sottolineando l’importanza del corpo delle Capitanerie di Porto.

Nella stazione Ostiense di Roma si celebra l’evento “I bambini incontrano il Papa”: Trenitalia e il Polo Passeggeri del Gruppo Fspresentano il treno regionale Rock con livrea dedicata per l’evento, con padre Enzo Fortunato, e il presidente e l’a.d. di Trenitalia, Stefano Cuzzilla e Luigi Corradi.

Questa mattina nella libreria Spazio Sette Legambiente presenta dati dell’Osservatorio Stili di mobilità Ipsos-Legambiente 2023, con l’assessore alla mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanèe il presidente nazionale Legambiente Stefano Ciafani.

Il volume di Maurizio Molinari “Mediterraneo conteso. Perché l’Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno’, arriva in libreria il 7 novembre, e sarà presentato oggi pomeriggio dal direttore del quotidiano la Repubblica nel Tempio di Adriano, in piazza di Pietra, in dialogo con il ministro della Difesa Guido Crosetto e il commissario europeo Paolo Gentiloni, moderati da Alessandra Sardoni. Il 19 novembre il libro verrà presentato nella Libreria Rizzoli di Milano, nell’ambito di “Bookcity”, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A Napoli, a Palazzo Fuga, incontro con la stampa del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sull’avvio dei lavori all’Albergo dei Poveri, con il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi.

A Roma presentazione del film documentario di Daniele Lucchetti “Codice Carla”, dedicato a Carla Fracci con la partecipazione straordinaria di Roberto Bolle, Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carlson, Eleonora Abbagnato, Alessandra Ferri, Enrico Rava, Chiara Bersani, Beppe e Francesco Menegatti, Luisa Graziadei, Vittoria Regina, Gaia Straccamore, Hanna Poikone. Il film è prodotto da Anele e Luce Cinecittà con Rai Cinema e arriverà al cinema solo dal 13 al 15 novembre.

Oggi e domani il Museo dell’Auto di Torino ospiterà l’Assemblea Organizzativa della Filca-Cisl nazionale, con lo slogan “Guidiamo il cambiamento“, appuntamento che si celebra ogni 4 anni. Ai lavori sono attese circa 400 persone da tutta Italia. Interventi delsegretario generale della Cisl Luigi Sbarra e della segretaria organizzativa Daniela Fumarola. Domattina tavola rotonda su“Partecipazione: per un lavoro a misura della persona” con il senatore di Italia Viva Enrico Borghi.