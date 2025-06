A Roma, cerimonia di presentazione del nuovo percorso di visita di Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il segretario generale della Nato Mark Rutte.

A Roma, nel Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, “Competitività e innovazione: la risposta europea”. Interventi introduttivi di Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti. Con Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria per il Centro Studi; Luca de Angelis. a.d. Tech Europe Foundation; Alessandra Lanza, senior partner Prometeia; Marco Taisch, presidente Made Competence Center; Simone Ungaro, co-general Manager Strategy & Innovation, Leonardo.

A Roma, all’Accademia Filarmonica Romana, il presidente Paolo Baratta presenta la nuova edizione dei “Giardini della Filarmonica”.

A Roma, nel Palazzo Wedekind, “Piano Casa Italia. Le proposte di Confindustria Assoimmobiliare”. Al centro dell’attenzione, il disagio abitativo che colpisce famiglie a basso reddito, giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede. Con il presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni; il sottosegretario all’Economia e alle finanze Federico Freni; Alessandro Cattaneo, commissione Trasporti della Camera; Paola De Micheli, vicepresidente commissione Attività produttive della Camera; Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera; Roberto Rosso, commissione Ambiente del Senato; e Massimo Garavaglia, presidente commissione Finanze del Senato; Lucia Albano, sottosegretario all’Economia e alle finanze; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

A Roma, a via Asiago, la Rai ospita la presentazione della prossima edizione di “Musicultura”, il “Festival della Canzone Popolare e d’Autore”: venerdì 20 e sabato 21 giugno nello Sferisterio di Macerata, tra i protagonisti: Vinicio Capossela, Tricarico e Antonella Ruggiero. Banca Macerata è main partner di Musicultura 2025. La manifestazione ha il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Macerata e della Regione Marche. La Rai è media partner del festival, con Rai Radio 1 come radio ufficiale. Partner culturali sono l’Università di Camerino, l’Università di Macerata e l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

A Napoli le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo presentano da oggi e fino al 14 settembre il progetto fotografico di Daniele Ratti “Due cuori e una capanna”, a cura di Benedetta Donato. Attraverso una selezione di 42 fotografie, l’autore ci conduce in un viaggio intimo e suggestivo tra architetture straordinarie e storie d’amore custodite nei luoghi in cui sono nate e cresciute. Dimore celebri e angoli nascosti si fanno scenario e testimone di relazioni profonde, che la fotografia rende vive e tangibili, in un delicato equilibrio tra spazio abitato e vissuto emotivo. “Due cuori e una capanna”: un modo di dire che, nel corso del tempo è stato acquisito nel linguaggio comune quale espressione informale, per indicare l’armonia tra due persone che si amano, all’interno di uno spazio condiviso, qualunque esso sia. La riflessione dell’autore muove dalla storia dell’architettura, sua disciplina di formazione, dove la capanna è simbolo dell’abitazione primitiva, rifugio primordiale per difendersi dalle avversità della natura e modello che gli architetti moderni hanno tenuto a mente come archetipo della prima casa. Le due matrici costituite dall’intimità familiare e dal disegno architettonico, rappresentano il punto di partenza per un viaggio iniziato nel 2020 e conclusosi nel 2024, tra abitazioni particolari e straordinarie per le loro caratteristiche progettuali e per le coppie che le hanno elette a propria dimora, ivi costruendo una memoria che la fotografia di Daniele Ratti ha saputo cogliere e raccontare.

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, afferma: “Le Gallerie d’Italia a Napoli sono un esempio riuscito di luogo dedicato all’arte e alla cultura. Un museo aperto e dinamico che parla a tutti. Non manca la fotografia, che torna dopo i giovani artisti scelti dalla Fondazione Paul Thorel. Il lavoro di Daniele Ratti, la sua ricerca e le sue intriganti fotografie di luoghi esclusivi rappresentano una forma delicata e poetica di racconto, con immagini che trovano perfettamente casa in via Toledo. Un impegno per continuare ad accogliere e sorprendere i tantissimi visitatori della nostra sede napoletana”. Il percorso espositivo si apre con due fotografie dedicate a Le Cabanon, iconico rifugio progettato da Le Corbusier come regalo di compleanno per sua moglie nel 1951, simbolo per eccellenza dell’essenzialità e della complicità, al largo delle acque della Costa Azzurra. A pochi metri da quel luogo, sorge la Villa E-1027 di Eileen Gray, pensata per condividere un amore codificato anche nel nome della casa stessa. Tra i protagonisti della mostra anche José Saramago, Mimmo Jodice, e Michelangelo Antonioni con Monica Vitti, per la quale fu realizzata La Cupola in Sardegna: una scultura abitabile che dialoga con il paesaggio gallurese.

Roma si prepara ad accogliere Vinòforum 2025. In Campidoglio, sulla Terrazza Caffarelli, Vinòforum Class è stata l’occasione per incontrare i 300 operatori del settore più importanti della Capitale presentando loro una carta di quasi 200 etichette tra vini, spirits e oli extravergini di oliva, anticipando l’appuntamento che prenderà vita a Piazza di Siena dall’8 al 14 settembre. Lo spazio del gusto sarà di oltre 16mila metri quadrati e ospiterà 800 espositori, tra cantine, consorzi e realtà di prestigio del mondo degli spirits, per un parterre rappresentativo dell’enologia italiana di qualità, ma che lascia spazio anche a numerose eccellenze internazionali. “Quella del 2025 punta a essere un’edizione senza precedenti e le premesse ci sono tutte”, ha sottolineato Emiliano De Venuti, ideatore e organizzatore della manifestazione, “vogliamo continuare a essere il luogo dove vino e cibo diventano cultura: infatti la nostra missione è, e rimarrà sempre, quella di valorizzare l’eccellenza italiana, sia dal lato delle produzioni che da quello dei professionisti. Abbiamo scelto di rinnovarci anche quest’anno portando il nostro evento nello scenario di Piazza di Siena dove sono attesi oltre 800 espositori che racconteranno il top della nostra enologia e oltre 60 ristoranti, chef e pizzaioli che stupiranno con il proprio talento. Il tutto per un programma di masterclass, incontri, cene d’autore, spazi digital e momenti dedicati al business che saranno capaci di coinvolgere il pubblico di appassionati e, al contempo, riservare importanti occasioni di confronto per gli operatori di settore”. Oltre 100 le aziende che hanno animato l’anteprima, con focus particolare sulla produzione enologica, olivicola e spumantistica del Lazio, grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, l’Arsial e la Camera di Commercio di Roma.

Cesare Cecchi presidente del Consorzio Vino Toscana per il terzo mandato consecutivo. A nominarlo, il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio che si è riunito per la prima volta nella nuova sede a Barberino–Tavernelle inaugurata proprio in occasione dell’assemblea. Il consiglio ha anche eletto i due vicepresidenti: Davide Ancillotti (Chiantigiane coop) e Lamberto Frescobaldi (Frescobaldi).