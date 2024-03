Oggi a Roma in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, convegno dedicato a “L’insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La mattinata prevede un messaggio di saluto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente del comitato Giuseppe Vegas, del presidente onorario Roberto Einaudi, e del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Seguiranno le relazioni scientifiche di Angelo Maria Petroni, professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza e di Scienza dell’Amministrazione dell’Università La Sapienza di Roma, Roberto Pertici, professore ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Bergamo, e Giovanni Farese, professore associato di Storia dell’Economia nell’Università Europea di Roma.

A Campobasso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni firma l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise.

A Roma nello spazio Esperienza Europa – Davide Sassoli di piazza Venezia, incontro su “Le sfide della Ue alla vigilia delle elezioni: ruolo assicurazioni”. La presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, alla presenza dei rappresentanti del settore assicurativo, illustrerà le proposte dell’associazione per la legislatura europea 2024-2029. All’evento partecipano Pina Picierno vicepresidente del Parlamento Europeo e Antonio Tajani vicepremier e ministro degli Affari esteri.

A Roma, nel tempio di Vibia Sabina e Adriano, presentazione del libro di Goffredo Buccini “La Repubblica sotto processo”, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Clementi. Modera Fiorenza Sarzanini.

A Roma nella Pontificia Università Gregoriana in occasione del decino anniversario della visita apostolica di Papa Francesco in Albania, l’Ambasciata di Albania presso la Santa Sede organizza la conferenza su “Dialogo e fratellanza religiosa”. L’iniziativa, patrocinata dal Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, avrà tra i suoi ospiti il Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica d’Albania Igli Hasani e il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali monsignor Paul Gallagher.

Oggi a Roma nel Mondadori Bookstore di piazza Cola di Rienzo il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni presentano il libro di Claudio Tito “Nazione Europa”.

Un’occasione unica e irripetibile per la bar industry nostrana: Yasutaka Nakamori, proprietario del Bar Doras di Tokyo, uno dei più importanti della capitale nipponica, presente nella prestigiosa selezione dei The World’s 50 Best Discovery, andrà in scena in Italia con diverse guest interamente dedicate al suo lavoro e alla sua arte orientale nella mixology. A Roma sarà da Oro Whisky Bar, per l’unica guest italiana incentrata sui drink a base whisky. La vita e la professione di Nakamori si svolge nel suo Bar Doras ad Asakusa, il quartiere del divertimento di Tokyo, dove milioni di giapponesi e turisti si recano per passare delle ore spensierate, tra lo street food tradizionale nipponico, le bancarelle, e monumenti storici, come il Kamarimon, uno dei luoghi più iconici della ci]à. Non è un caso se “Doras” in gaelico vuol dire “porta”: qui Yasutaka ha appreso l’importanza del bar come ponte tra culture, quella asia9ca e quella occidentale, cercando di servire, secondo lo stile nipponico, i distillati e la tradizione della mixology europea. Il suo Bar Doras nasce nel 2005 per divulgare la cultura dello scotch e del cognac in Giappone, appresa nel corso dei numerosi viaggi in occidente del bartender giapponese in quasi vent’anni di carriera. Tra i suoi drink predilea, c’è il Sazerac, definito uno dei drink ideali per testare l’abilità nella miscelazione. Per la guest da Oro Whisky Bar, supportata da Yamazaki, Hibiki Harmony, Toki, Hakushu, i whisky di The House of Suntory, distribuiti da Stock Italia, Nakamori presenterà cinque classici a base whisky: Whisky Sour, Churchill, Rob Roy, Whisky Alexander e God Father.

La Svizzera apre nuovi musei: il 13 aprile è in programma l’inaugurazione di un edificio dedicato all’arte contemporanea, Kunsthaus Baselland sul Dreispitz, l’ex quartiere delle dogane trasformato secondo il masterplan di Herzog & de Meuron. E a giugno, dal 13 al 16, appuntamento con Art Basel, la principale fiera del mercato internazionale dell’arte: oltre 200 gallerie selezionate tra le più rinomate del mondo trasformano temporaneamente Basilea in un museo.