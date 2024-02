Al Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, celebrazione del “Giorno del Ricordo”, con la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Domenica Papa Francesco presiede la messa e la canonizzazione, nella Basilica di San Pietro, della Beata Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa. E’ la prima santa argentina: conosciuta come “Mama Antula”, fondatrice della Casa per Esercizi Spirituali di Buenos Aires, nata nel 1730 a Silipica, Santiago del Estero, e morta il 7 marzo 1799 a Buenos Aires.

A Padova, nel Palazzo del Bo, nell’aula magna, cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico numero 802 dell’Università di Padova, alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che prenderà la parola dopo il discorso di apertura della rettrice, Daniela Mapelli. A seguire, sono in programma le relazioni del direttore generale Alberto Scuttari e della presidente del Consiglio degli studenti, Emma Ruzzon. La prolusione è affidata a Simone Montangero, con una lezione su “Einstein, la Gioconda e le rivoluzioni quantistiche”.

A Genova, presso i Magazzini del Cotone, prima giornata del congresso annuale Assiom Forex presieduto da Massimo Mocio con gli operatori dei mercati finanziari, con la partecipazione del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Main partner Bper Banca. Continua anche domani, sabato. Tra i partecipanti, il componente del comitato esecutivo della Bce Piero Cipollone e la chief operating officer, international, Walgreens Boots Alliance, Ornella Barra.

Mediobanca, conference call per la presentazione dei risultati finanziari con il ceo Alberto Nagel.

A Roma, Maxxi in famiglia con “Il Carnevale di Jac”, un laboratorio per coloro che hanno dai 5 agli 11 anni: tutto avverrà nel pomeriggio di domani, sabato, e domenica. Le iniziative sono gratuite, realizzate grazie al sostegno di PwC. In occasione del centenario, il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, festeggia il celebre e geniale fumettista con la mostra “Jacovittissimevolmente. L’incontenibile arte dell’umorismo”, a cura di Dino Aloi, Silvia Jacovitti e Giulia Ferracci, nello Spazio Extra Maxxi. Dopo la visita alla mostra, accompagnati dalle educatrici al patrimonio, i partecipanti, insieme al fumettista Luca Salvagno, si cimenteranno nell’arte del disegno per entrare nell’immaginario di Jacovitti e comprenderne la creatività. PwC sponsorizza le attività per le famiglie progettate dall’Ufficio Educazione per tutta la durata della mostra: “PwC ha scelto in questi anni di promuovere l’arte in tutte le sue forme, compresa quella del fumetto appartenente alla tradizione italiana”, afferma Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia, “per questo abbiamo voluto sostenere la mostra dedicata a Jacovitti realizzata dal Maxxi. Lo abbiamo voluto fare sostenendo anche momenti gratuiti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. Un’iniziativa che rientra nella nostra filosofia di impegno, anche nel mondo dell’arte, verso le comunità locali in cui operiamo, nel tentativo di contribuire ad avvicinare sempre più persone alla cultura rendendola più fruibile e alla portata di tutti, anche delle generazioni più giovani”.