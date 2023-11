Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per il pomeriggio di lunedì 20 novembre. L’ordine del giorno prevede un’informativa aggiornata sui conflitti in Ucraina, in Israele e nella Striscia di Gaza, sulle altre principali aree di crisi, sulla sicurezza interna ed esterna e sugli interessi globali del Paese.

Oggi nella Capitale a piazza di Pietra, nel tempio di Vibia Sabina e Adriano sede della Camera di Commercio di Roma, presentazione del libro “Pane e politica. Per un centrosinistra che torna a vincere” di Matteo Ricci, con Veronica Gentili, Lucia Annunziata, Simona Bonafè, Marco Lillo e Claudio Mancini.

A Milano, nella sede delle Acli, conversazione sulla giustizia con Salvo Andò, Luciano Violante, Raffaele Della Valle, Cosima Buccoliero.

Oggi all’Unione Industriali di Napoli tavola rotonda sulle opportunità all’estero per le imprese del Mezzogiorno con l’ambasciatore del Kazakhstan in Italia Yerbolat Sembayev. L’appuntamento è stato organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica del Kazakhstan in Regione Campania, con Valentina Mazza, e dall’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan a Roma: più di 250 aziende italiane operano in Kazakhstan, esistono 170 jv italo-kazake e 97 accordi tra le università delle due nazioni.

A Roma, “Anticipare il cambiamento”, assemblea pubblica di Confindustria Assoimmobiliare, guidata da Davide Albertini Petroni. Presentazione della ricerca Nomisma “Cambiamenti demografici e stili di vita: i riflessi nell’industria immobiliare”, con Roberto Gualtieri sindaco di Roma Capitale, Maurizio Veloccia assessore all’Urbanistica, Tobia Zevi assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative. Quindi, “Le politiche abitative per l’Italia che cambia: confronto con il Parlamento”, con Elena Bonetti, Paola De Micheli, Maurizio Gasparri, Elena Murelli e Marco Osnato. A seguire, “Il futuro dell’immobiliare: l’azione del Governo”, con Alessandro Morelli, Adolfo Urso, Maurizio Leo e Matteo Salvini. Conduce i lavori Maria Latella.

A Torino, nel Castello del Valentino, “10 anni dell’Autorità di regolazione dei Trasporti. Tendenze recenti e prospettive della regolazione economica indipendente dei trasporti”, con Nicola Zaccheo presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti. Videomessaggio di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia.

A Roma, torna l’appuntamento dell’Unione Induista Italiana al Senato della Repubblica per celebrare la Diwali, la “Festa della Luce”, la più importante ricorrenza indiana, patrimonio mondiale. Venerdì mattina ecco così la decima edizione, a Palazzo Giustiniani, dal titolo “Educazione e non violenza. Alle radici della vita”, organizzato su iniziativa del senatore Lucio Malan. “In un mondo sempre più incline alla violenza verso i propri simili, verso gli animali e la terra stessa”, afferma Svamini Hamsananda Ghiri, vicepresidente dell’Unione Induista Italiana, “vogliamo portare avanti una riflessione comune sulla tematica dell’educazione alla cultura della non violenza”. L’introduzione e la moderazione del convegno è affidata a Luca Bergamo, già vicesindaco di Roma Capitale, con le letture dell’attrice Anna Ammirati tratte da alcuni brani classici della cultura e della letteratura indiana. L’evento è organizzato a sostegno dell’associazione Peter Pan Odv e con il patrocinio di Senato della Repubblica, Regione Lazio, Roma Capitale e Ambasciata Indiana a Roma.

Next Exhibition, leader internazionale nella produzione e realizzazione di mostre innovative ed eventi culturali, ha aperto a Roma il Next Museum, spazio multimediale, immersivo e tecnologico, nato per accogliere mostre immersive, dove la cultura gioca con la tecnologia. Negli spazi dell’ex Cinema Avila, in corso d’Italia, a pochi passi da Villa Borghese, Next Museum ospita fino al 31 marzo del prossimo anno la prima mostra multimediale dal titolo “Van Gogh Experience”, con un viaggio nel tempo che abbraccia il visitatore conducendolo nella vita, nelle suggestioni e nelle opere dell’artista più conosciuto al mondo. L’iniziativa è una produzione internazionale di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.