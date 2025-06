Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

A Roma, nella sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, il sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, interviene al convegno di studi a cento anni dalla nascita di Giorgio Napolitano. Successivamente, al Teatro dell’Opera, Gualtieri partecipa all’incontro con i protagonisti del “Caracalla Festival 2025. Tra Sacro e Umano”.

A Montecitorio, nel Transatlantico, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana alla cerimonia in ricordo di Paolo Borsellino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, “Anno dello Scambio Culturale Italia e Corea 2024-2025”: la facciata del Colosseo si è trasformata in una suggestiva tela luminosa animata da immagini e colori che rappresentano la ricchezza culturale e storica di entrambe le nazioni, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza visiva emozionante e simbolica. Il Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea ha presentato una proiezione direttamente sul Colosseo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, diretto da Kim Nury, e la Fondazione Coreana per lo Scambio Culturale Internazionale, presieduta da Park Chang Sik, insieme al Comune di Roma e al Parco Archeologico del Colosseo.

A Roma, sulla via Appia Antica, ecco un luogo insolito che si chiama Solum: è un listening restaurant, un salotto bucolico nel cuore della storia. Dall’aperitivo al dopocena, è uno spazio gastronomico en plein air con una carta curata dall’executive chef Gaetano Costa, l’imprenditorialità di Edoardo Marchese e Chiara Paolini responsabile organizzativo. Da Solum, un concetto rivoluzionario sta prendendo il centro della scena: eat drink listen. Un approccio innovativo che integra la musica come elemento fondamentale dell’esperienza, elevando il momento del pasto e della socializzazione a un viaggio multisensoriale. Ogni serata il suono accompagna e amplifica l’identità culinaria creando suggestioni e atmosfere. La settimana si articola in un percorso musicale variegato e sofisticato: dall’energia magnetica dell’afro house con percussioni live, perfetta per accendere l’atmosfera del dopocena, alla raffinata leggerezza della musica italiana reinterpretata in chiave pianobar contemporanea, ideale per accompagnare la cena nelle serate estive. A completare il quadro, un appuntamento dedicato agli appassionati del suono puro: un listening bar curato da un dj che suona esclusivamente in vinile, selezionando perle rare e groove d’autore in un’atmosfera intima e contemplativa. La direzione artistica è firmata da Mike Violinist e Dino Adamo, che curano ogni dettaglio con una visione capace di coniugare ricercatezza musicale, estetica e coinvolgimento emotivo.

Roma Buskers Festival, diretto da Andrea Cicini, si terrà dal 4 al 6 luglio presso il Porto Turistico di Roma, palcoscenico a cielo aperto dove artisti di strada provenienti da tutto il mondo porteranno musica, acrobazie, spettacoli lungo la promenade affacciata sul mare. Sei le postazioni allestite per le performance itineranti che prenderanno vita ogni sera, ed un palco centrale, che sarà il cuore pulsante del festival, animato da concerti e momenti collettivi fino a tarda notte. A chiudere l’ultima serata, una spettacolare jam finale vedrà tutti gli artisti sul palco. Presente, inoltre, un mercatino vintage e artigianale in collaborazione con Hippie Market e una curata area street-food. Il Roma Buskers Festival è aperto a tutti con ingresso gratuito e ogni anno sposa una causa sociale. Per questa edizione ha con sé la Cooperativa Comici Camici Ets che promuove la clownterapia negli ospedali. In collaborazione con Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori, ha ottenuto i Patrocini di Municipio Roma X, Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Alis-Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Croce Rossa Italiana, Ostia Clean-Up, Lipu, Haute Culture e Porto Turistico di Roma, e il supporto dei partner Grimaldi Lines e AmicoBlu, leader in Italia nel noleggio di furgoni a breve e medio termine. Media partner ufficiali Italpress e Canale10. Radio ufficiale dell’evento, Radio Globo.

Il 19, 20 e 21 settembre arriva il “Festival Franciacorta in Cantina”, l’imperdibile appuntamento per trascorrere un weekend alla scoperta dei luoghi dove nasce il Franciacorta. Un’edizione speciale, con il Consorzio Franciacorta che celebra il suo anniversario numero 35, tappa simbolica di una storia fatta di passione, innovazione e tutela del territorio. Per tre giorni, le cantine della denominazione accoglieranno appassionati, turisti e curiosi con degustazioni guidate, tour tra i vigneti, esperienze enogastronomiche e culturali, raccontando da vicino la filosofia produttiva sostenibile e il legame profondo tra vino e territorio. Ogni cantina proporrà attività su prenotazione, in collaborazione con chef, artigiani e artisti locali, per valorizzare l’autenticità e la ricchezza del paesaggio franciacortino. L’edizione 2025 giunge in un momento di grande riconoscimento internazionale per Franciacorta, nominata Regione Vinicola Internazionale dell’Anno da Wine Enthusiast. Un motivo in più per scoprire il fascino del Franciacorta, nel cuore della Lombardia, a pochi passi dal lago d’Iseo.

L’intelligenza artificiale coinvolge già oggi il 57% dei dipendenti pubblici italiani. Di questi, l’80% vive una situazione di complementarietà con tale tecnologia, mentre per un 12% esiste un rischio concreto di sostituzione (e l’8% si trova in una zona di incertezza). Il sentiment degli utenti relativo all’introduzione di questa tecnologia all’interno della pubblica amministrazione è generalmente positivo: il 45% dei commenti che si trova su social media, forum, blog e news online riflettono infatti una percezione ottimista, che vede nell’IA uno strumento di semplificazione, supporto e modernizzazione. Solo il 20% riscontra un sentiment negativo e riguarda la questione della privacy e della sicurezza dei dati, giudicando l’Ia troppo invasiva rispetto all’uso di dati personali, per cui ci sarebbe un rischio reale di sorveglianza e abuso delle informazioni. Questo emerge da una rielaborazione Bigda, società di consulenza che offre servizi avanzati di analisi dei dati, analytics e ricerche di mercato attraverso tecnologie di big data e intelligenza artificiale, per Flp, il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni, che è stata presentata oggi durante l’evento Utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle Pa: come cambiano l’organizzazione del lavoro, le forme e le modalità di rappresentanza promosso da Flp. “Le mansioni più ripetitive della Pa non sopravviveranno all’avvento dell’Ia”, sostiene Marco Carlomagno, segretario generale di Flp, “ma questo non è un male e non significa necessariamente che i dipendenti che svolgono questo tipo di mansioni perderanno il proprio posto di lavoro. C’è bisogno però di interventi urgenti di aggiornamento professionale (upskilling e reskilling) per prevenire l’obsolescenza delle competenze e garantire così continuità occupazionale. È necessaria una nuova formazione perché per una serie di mansioni che vanno scomparendo, ce ne sono altre che si vanno creando: penso ad esempio a quelle relative ai social media manager e ai digital media manager. Non dobbiamo andarli a cercare fuori dalla Pa, ma dobbiamo trovarli dentro e formarli. È la formazione la chiave per non paralizzare la Pa”.