A Roma, nel Palazzo Bonaparte – Spazio Generali Valore Cultura, nel pomeriggio del 10 febbraio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà la mostra “Munch. Il grido interiore”, unitamente alla Regina Sonja di Norvegia. Un’esposizione speciale, in occasione del Giubileo e del 25° anniversario dalla nascita di Arthemisia, a distanza di oltre vent’anni dall’ultima rassegna dedicata a Edvard Munch a Roma. Protagonista indiscusso nella storia dell’arte moderna, Munch è considerato un precursore dell’Espressionismo e uno dei più grandi esponenti simbolisti dell’Ottocento, oltre che l’interprete delle più profonde inquietudini dell’animo umano. La mostra, curata da Patricia G. Berman, una delle più grandi studiose al mondo di Munch, racconterà tutto l’universo dell’artista, il suo percorso umano e la sua produzione, e lo farà attraverso 100 opere, tra cui una delle versioni litografiche custodite a Oslo de “L’Urlo”, “La morte di Marat”, “Notte stellata”, “Le ragazze sul ponte”, “Malinconia” e “Danza sulla spiaggia”.

In Polonia, a Varsavia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al consiglio informale Competitività-Commercio. La missione si inserisce in un’agenda di incontri istituzionali che, solo nelle ultime due settimane, ha visto Urso incontrare otto commissari europei tra Strasburgo e Bruxelles. A margine del consiglio informale, il ministro incontrerà per la seconda volta il vicepresidente esecutivo e commissario Ue per l’industria, Stéphane Séjourné, e il ministro francese per l’Industria e l’Energia, Marc Ferracci.

A Roma, il Museo Nazionale Etrusco vanta un nuovo sistema di monitoraggio climatico, per controllare le condizioni microclimatiche delle sale e delle teche con l’obiettivo di attuare tutte le misure necessarie per garantire la conservazione a lungo termine delle opere del museo, anche grazie alla tecnologia wireless. Sensori sono stati collocati nelle sale e all’interno delle vetrine e collegati a una piattaforma cloud che permette in tempo reale la gestione e lettura dei dati. Le temperature, l’umidità, il deposito di polveri e sostanze inquinanti, l’illuminazione sono solo alcuni dei fattori ambientali che intervengono nell’alterare lo stato di conservazione di un bene. Un intervento di monitoraggio per “tutto il percorso espositivo, da Villa Giulia a Villa Poniatowski”, afferma la direttrice del museo, Luana Toniolo, e “anche le opere più rappresentative del museo, come il celebre sarcofago degli Sposi, saranno misurate attentamente per comprenderne i fattori di rischio. In questo modo potremo garantirne la conservazione e la manutenzione per consegnarle alle generazioni future”.

Inaugurazione per Taipei International Book Exhibition (Tibe), dove l’Italia sarà per la prima volta Ospite d’Onore. La fiera, che si svolge presso il Taipei World Trade Center, proseguirà fino a domenica 9 febbraio. Seguendo le suggestioni evocate dal tema del programma culturale italiano “…nell’alta fantasia” di dantesca e calviniana memoria, undici autori della scena culturale contemporanea rappresenteranno la creatività e la fantasia, raccontando al contempo una selezione di classici della nostra letteratura. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno delle istituzioni italiane, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ufficio di Promozione Economica, Commerciale e Culturale italiano a Taipei, Ministero della Cultura, Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Centro per il libro e la lettura, e la collaborazione di Aie – Associazione Italiana Editori, che si avvale dell’agenzia Ex Libris. Da segnalare la presenza di Lorenzo Mattotti, che ripercorrerà le tappe più significative del suo percorso artistico lungo oltre cinquant’anni di carriera.

Rai Cinema accoglie con favore l’iniziativa della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura che ha introdotto la nuova categoria delle “Opere non adatte ai minori di anni 10”. “Si tratta di un provvedimento importante per tutta l’industria cinematografica”, commenta Paolo Del Brocco, a.d. Rai Cinema, “perché riguarda quei titoli che possono non essere adatti alla visione degli spettatori nella fascia 6/10 anni, pur non meritando un divieto ai minori di 14 anni”.

A Roma, in occasione della nuova edizione del torneo di rugby Sei Nazioni, Peroni Nastro Azzurro celebrerà la storica e consolidata partnership pluriennale con la Federazione Italiana Rugby. Il brand annuncia l’apertura del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village: uno spazio che di anno in anno coinvolge sempre più appassionati, pensato per offrire al grande pubblico l’atmosfera unica e coinvolgente che solo il rugby sa regalare. Il grande rugby internazionale torna allo Stadio Olimpico con tre sfide dell’Italrugby contro alcune delle migliori squadre del Sei Nazioni. In vista delle tre partite degli Azzurri, sabato 8 febbraio per Italia-Galles, domenica 23 febbraio con la sfida Italia-Francia e sabato 15 marzo per Italia-Irlanda, Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village offrirà un programma fitto di appuntamenti con ospiti speciali. Ad aprire l’iniziativa sarà Carl Brave, cantautore e produttore romano tra i più noti della scena musicale. Per Viviana Manera, direttrice marketing Birra Peroni, “Peroni Nastro Azzurro è da sempre sinonimo di passione, convivialità e sport, valori che si ritrovano perfettamente nel rugby e in particolare nel Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village”.