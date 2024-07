A Roma nell’Auditorium Parco della Musica, assemblea dell’Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il presidente di turno della presidenza tripartita di Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic. Nel pomeriggio, a Montecitorio, Becirovic incontra il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Alla Camera dei Deputati, il comitato parlamentare per la sicurezza ha in programma l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Al Senato, presentazione della decima edizione del “Transitalia Marathon – sport, sicurezza, territorio”, con il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Sarà visibile fino a domenica 8 settembre la mostra “Effetto notte: Nuovo realismo americano”, a cura di Massimiliano Gioni e Flaminia Gennari Santori, in corso a Roma a Palazzo Barberini, e realizzata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con Aïshti Foundation di Beirut. Più di 150 le opere esposte, tutte provenienti dalla collezione di Aïshti Foundation, una delle più importanti istituzioni di arte contemporanea sulla scena internazionale, fondata 25 anni fa dall’imprenditore italo-libanese Tony Salamé e dalla moglie Elham. In mostra una selezione di opere di artisti attivi negli Stati Uniti – tra cui Cecily Brown, George Condo, Nicole Eisenman, Urs Fischer, Wade Guyton, Julie Mehretu, Richard Prince, Charles Ray, David Salle, Dana Schutz, Cindy Sherman, Lorna Simpson, Henry Taylor, Christopher Wool e molti altri, il cui lavoro si confronta con la questione cruciale del realismo e della rappresentazione della verità.

Nel mese di luglio la città di Venezia si trasforma in un meraviglioso palcoscenico, e manda in scena un evento unico al mondo: la Festa del Redentore. È la ricorrenza più amata dai veneziani e dai visitatori della città. In occasione di questo evento storico e suggestivo, la Serenissima si veste del suo massimo fulgore, per una festa ricca di manifestazioni, di giochi di luce, fuochi d’artificio e molto altro. L’Hilton Molino Stucky, situato strategicamente lungo le rive de La Giudecca, rappresenta il luogo perfetto per godere al meglio questa magica e storica ricorrenza, immersi nel cuore dell’evento e con una vista incantevole sulla città. I momenti clou della manifestazione si dispiegano proprio lungo il canale della Giudecca, e gli ospiti dell’albergo hanno la straordinaria opportunità di essere letteralmente immersi nello spettacolo, a breve distanza dalla Chiesa del Redentore e dal ponte votivo di barche, e nel fulcro della processione, che si dipana dall’isola principale di Venezia fino alla Chiesa del Redentore. Ma non solo panorama mozzafiato e esperienza immersiva nella festa: in occasione di questo evento affascinante l’Hilton Molino Stucky propone un percorso culinario d’eccezione, con due splendide cene di gala. Una nell’esclusivo Skyline Rooftop Bar, uno dei punti più alti di Venezia, e l’altra al raffinato ristorante “Aromi” sulle rive del canale della Giudecca. Entrambe sono curate dall’Executive Chef Ivan Fargnoli, che anche qui declina il suo stile personale, che combina sapori internazionali, ingredienti insoliti e ricette innovative. E la cena di gala dello Skyline Rooftop Bar, dopo un brindisi con canapè a bordo piscina, propone un’esperienza davvero unica.