A Montecitorio presentazione delle proposte di legge per la separazione delle carriere in magistratura che riprendono il testo di riforma costituzionale su cui nel 2017 l’Unione delle camere penale raccolse le firme di oltre 70mila cittadini Con Nazario Pagano presidente della Commissione Affari Costituzionali e relatore del provvedimento, Enrico Costa, Roberto Giachetti, Tommaso Calderone, Jacopo Morrone, Erica Stefani. Conclusioni di Beniamino Migliucci presidente del Comitato promotore per la separazione delle carriere e Gian Domenico Caiazza presidente dell’Unione Camere Penali Italiane.

A Roma, a Palazzo Borromeo, celebrazione del novantaquattresimo anniversario dei Patti Lateranensi e del trentanovesimo anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Oggi, martedì, a Palazzo Giustiniani, presentazione del libro “Craxi e il ruolo dell’Italia nel sistema internazionale”, di Antonio Varsori e Gennaro Acquaviva. Introdurrà l’incontro, oltre agli autori, Margherita Boniver presidente della Fondazione Bettino Craxi. Con Marcello Sorgi come moderatore, la discussione vedrà protagonisti Giovanni Orsina, Andrea Guiso, Michele Valensise e Stefania Craxi.

Nel pomeriggio, nella Domus Sessoriana di piazza Santa Croce in Gerusalemme, presentazione del libro “A sinistra. Da capo” di Goffredo Bettini, con Gianni Cuperlo, Ivana Della Portella e Tommaso Labate.

Un San Valentino da film, da vivere in alto, all’ultimo piano della via della Dolce Vita al Flora Rooftop Terrace. Una proposta per gli innamorati, e non solo, sulla terrazza del Rome Marriott Grand Hotel Flora della romana via Veneto. Il menu esclusivo ideato dallo chef Massimo Piccolo? Tartara di tonno con crema di avocado al lime abbinata al Francacorta Primus, Franca Contea. Si passerà poi alle mezze maniche al ragù di crostacei con crema di sedano rapa, accompagnata da un calice di Chardonnay Forchir. L’ombrina in guazzetto con patate novelle, abbinata al Sauvignon Forchir, lascerà dunque il posto al dessert: la tartelletta con frutto della passione e lamponi di bosco servita con il Moscato Zagara Marchesi di Barolo.

Un itinerario speciale tra Milano, Roma e Torino, per disegnare tre giganteschi cuori per celebrare l’amore, in ogni sua forma: è la campagna “deLOVEry” ideata da Getir, l’azienda pioniera della spesa ultraveloce, per celebrare il 14 febbraio insieme alle città in cui è attiva con il suo servizio di consegna ultraveloce. I rider coinvolgeranno i cittadini che incontreranno lungo il percorso: per ogni coppia incontrata verrà consegnato un palloncino a forma di cuore. I tre itinerari toccheranno i luoghi più amati e conosciuti delle città. A Milano l’itinerario partirà da Cairoli, e si estenderà lungo la seconda cerchia, attraversando Porta Volta, Porta Venezia, Porta Romana, Piazza XIV Maggio e Conciliazione, per poi ritornare al Castello Sforzesco prima di tornare in Cairoli. I rider si sposteranno quindi in Duomo, dove continueranno la consegna dei palloncini. A Roma, partenza da Trinità dei Monti, per poi continuare sul lungotevere (Quartiere Flaminio), Parioli e quindi Ponte Salario, Pinciano e ritorno a Trinità dei Monti. I rider si sposteranno quindi al Colosseo. A Torino, infine, il percorso partirà da Mirafiori, sfilerà lungo il quartiere Crocetta costeggiando Porta Nuova, toccherà Palazzo Madama e Palazzo Reale prima di raggiungere Parco Dora, rientrerà quindi verso il Quadrilatero per risalire verso Parco Dora e quindi ritornare verso Mirafiori passando da Piazza Massaua. I rider si sposteranno quindi in Piazza San Carlo e alla Mole Antonelliana. Inoltre, per garantire a tutti, inclusi i più ritardatari, di non farsi cogliere impreparati nel giorno più romantico dell’anno, Getir ha pensato a 16 speciali mix di prodotti (scontati del 10%), proposte speciali che consentiranno festeggiamenti unici, sia per le coppie di innamorati, ma anche per chi deciderà di festeggiare San Valentino con la propria miglior amica o perché no coccolando se stessa/o. Intanto Getir e Just Eat Takeaway.com hanno avviato una partnership, grazie alla quale l’intero portafoglio di prodotti Getir sarà integrato all’interno della piattaforma di Just Eat Takeaway.com, e consegnato direttamente dai corrieri Getir. “Siamo molto felici di annunciare questa partnership anche in Italia, che ci vedrà collaborare con uno dei più grandi player di delivery in un accordo win-win che premia non solo le due aziende coinvolte, ma anche e soprattutto il cliente finale”, ha commentato Davide Tronzano, managing director per Getir in Italia, “e in qualità di pionieri della consegna ultraveloce di generi alimentari, il nostro obiettivo è permettere ai nostri clienti di fare il miglior uso possibile del loro tempo: questa partnership ci permette di restituire del tempo libero anche agli utenti italiani di Just Eat, che potranno ordinare e ricevere in pochi minuti i nostri oltre 2.000 prodotti, compresa la nostra selezione di prodotti locali” E Daniele Contini, country manager di Just Eat, ha detto: “Siamo contenti di iniziare questo nuovo percorso anche in Italia e di farlo con un partner come Getir, azienda con la quale condividiamo anche un modello di lavoro responsabile che prevede l’assunzione dei propri corrieri. Questa partnership consentirà ai nostri clienti di accedere, oltre all’ampia offerta ristorativa disponibile sulla nostra piattaforma online, anche a moltissimi prodotti di uso quotidiano ampliando ulteriormente il ventaglio di servizi a disposizione dei nostri consumatori”.

San Valentino: Frankly, la prima catena italiana di bubble tea, www.franklybubbletea.com, festeggia anche quest’anno la giornata degli innamorati in modo goloso e creativo con il lancio di “Love Potion”, una gustosa bevanda a base di latte aromatizzato alla rosa e cioccolato, da gustare con le popping boba alla fragola, perle di tapioca o panna montata. Per celebrare l’amore, tutti i clienti registrati alla Frankly App riceveranno il 25% di sconto su una consumazione di “Love Potion” per tutto il mese di febbraio. E per sorprendere il proprio partner nel salotto di casa, sarà possibile ordinare il Love Potion anche attraverso le Delivery App di Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Just Eat, dove saranno disponibili anche delle imperdibili combo con muffin, donut e biscotti a tema per rendere il proprio amore protagonista di dolci e golose pause da vivere insieme. Non solo. Per ogni ordine di drink o combo San Valentino, i clienti avranno la possibilità di inviare o ricevere un messaggio personalizzato tramite postcards dedicate, selezionando la frase preferita direttamente sulle piattaforme delivery.

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio Energetico, indetta per il 18 febbraio, Ancit, l’Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare, ha chiesto alla food blogger Eva D’Antonio (“In cucina da Eva”) amante della cucina senza cottura, di proporre un menu con il tonno in scatola, “energy free”, antispreco, salva denaro e salva tempo e realizzare il vademecum per risparmiare energia in cucina: piccoli comportamenti quotidiani che possono fare la differenza riducendo gli sprechi, l’impatto ambientale e anche la bolletta. Il trend dei piatti “energy free” è stato avviato da chef del calibro di Nico Mastroianni (Santo Bevitore, a Cassino), Domenico Stile (Enoteca la Torre, a Roma) e Vincenzo Guarino (Tavola Rossa, Castello di Postignano) che hanno ideato alcuni piatti da preparare senza uso del gas e, per quanto possibile, senza elettricità “extra”: dalla marinatura alla “cottura” in frigorifero, a quella a fuoco spento fino alla manualità in sostituzione dei mini-elettrodomestici. Un buon punto di partenza per rinunciare ai fornelli è quello di scegliere alimenti “ready to use”, come il tonno in scatola: salva denaro (fonte di proteine nobili con ottimo rapporto qualità/prezzo), salva energia (già pronto, non necessita di energia ai fornelli, o in frigo per la conservazione), antispreco (solo l’1% del tonno in scatola finisce nel cestino e inoltre, l’olio si può riutilizzare come condimento per sughi, insalate e tante altre ricette), versatile e salva tempo (il tonno in scatola è pronto all’uso e grazie alla sua versatilità, si presta a tante ricette creative e gustose). Idem per le altre conserve ittiche. Non a caso, se il tonno in scatola è un alimento consumato da tutti (93% degli italiani secondo una ricerca Doxa), è proprio per il suo essere un alimento dalle mille virtù.

In occasione della XXII Giornata mondiale contro il cancro infantile, Fondazione Soleterre presenta il report del Programma internazionale per l’oncologia pediatrica “Grande contro il Cancro”. Attivo da dodici anni a livello globale, il programma è nato in Europa – Italia e Ucraina – per poi estendersi in Africa e altri paesi come India ed El Salvador. Oggi è operativo in Italia, Ucraina, Costa d’Avorio, Uganda, Marocco, Burkina Faso e dall’ultimo anno Polonia. Il programma si allinea con gli obiettivi internazionali fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la “Iniziativa Globale per il Cancro Infantile”: ridurre il numero dei bambini malati (stimati in almeno 300mila ogni anno) e alzare entro il 2030 i tassi di sopravvivenza a livello globale fino al 60%. In coerenza e continuità con l’impianto “Cure All” adottato dalla “Iniziativa Globale”, il programma di Soleterre ha sviluppato un approccio integrato, che mira a garantire diritti e accesso alle cure in ogni fase della malattia e attraverso un sostegno olistico del bambino e della sua famiglia. Il programma nel corso del 2022 ha raggiunto 35.555 beneficiari di servizi di cura, accompagnamento e formazione, tra i quali 2.162 bambini malati di cancro, 2.006 loro familiari, 370 medici, infermieri e operatori formati, attraverso l’implementazione di 24 progetti attivati in collaborazione con 51 organizzazioni partner (tra istituzioni pubbliche, ospedali ed enti no-profit).