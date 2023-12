Oggi è il giorno della visita di stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a San Marino. Ad accompagnarlo una delegazione italiana guidata dal viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, che ricopre anche il ruolo di presidente alla Farnesina della Commissione mista Italia – San Marino. Mattarella verrà accolto dai capitani reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina All’Ara dei volontari verrà deposta una corona di alloro in omaggio alla memoria dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre.

A Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, festeggiamenti per i trenta anni di Limes e incontro sul tema “A che serve l’Italia? Gli interessi nazionali nella rivoluzione mondiale”, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

A Milano, da Intesa Sanpaolo, presentazione del Med & Italian EnergyReport 2023 “Geopolitica dell’Energia nel Mediterraneo tra crisi internazionali e nuove commodity energetiche”, con il presidente della Fondazione Compagnia di Sanpaolo Francesco Profumo.

Nella giornata di oggi, visita del presidente russo Vladimir Putin in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Per celebrare il centenario della nascita di Maria Callas, l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto UniVerso, l’osservatorio permanente sulla contemporaneità organizza “Icona Callas”, un palinsesto di iniziative pensate in collaborazione con istituzioni culturali cittadine e internazionali, che prende avvio il 6 dicembre. Il programma prevede appuntamenti fino al 29 febbraio, tra incontri con personalità del mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, un convegno internazionale di studi, mostre, video arte, concerti, cinema con l’intento di offrire un ritratto trasversale e multidisciplinare di Callas attraverso più linguaggi e forme espressive.

E’ stato presentato alla Pinacoteca Nazionale di Siena il “Trittico di Santa Chiara” attribuito a Guido da Siena e Dietisalvi di Speme, ricostituito ed esposto nella sala del Duecento della Pinacoteca grazie alla collaborazione fra le direzioni della Galleria dell’Accademia di Firenze e della Pinacoteca Nazionale di Siena. “Una ricomposizione che segna un’importante tappa nella ricerca e nella conservazione”, ha affermato la direttrice dell’Accademia di Firenze Cecilie Hollberg.

In occasione di Inter-Udinese la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in una veste inedita: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con una maglia limited edition che celebra la saga Transformers. La saga cinematografica, live action e serie animata che ha come protagonisti sia umani che Transformers e che trae origine dalla omonima linea di giocattoli Hasbro, sarà infatti prossimamente protagonista su Paramount+: dall’8 dicembre, oltre ai primi 6 capitoli – Transformers, Transformers – la vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Transformers – l’ultimo cavaliere, Bumblebee – e alla serie animata Transformers: Earthspark già presenti in piattaforma, gli abbonati a Paramount+ potranno accedere in esclusiva all’ultimo capitolo, Transformers: il risveglio.