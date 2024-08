Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non andrà a Parigi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, anche se non è annunciata la pioggia che invece ha flagellato l’inaugurazione, costringendo le autorità a indossare degli antiestetici antipioggia di plastica trasparente. Mattarella sarà invece nella capitale francese nelle giornate del 28 e del 29 agosto in occasione della cerimonia di inaugurazione dei “Giochi Paralimpici 2024”.

A Marina di Pietrasanta, nello Spazio Incontri intitolato a Romano Battaglia, il Festival La Versiliana propone una serata con Luca Sommi, conduttore televisivo e autore del libro “La più bella. Perchè difendere la Costituzione”. Conduce Cinzia Monteverdi, presidente Società Editoriale Il Fatto.

Domani a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito dell’edizione numero 30 di “Una Montagna di Libri”, incontro con Donatella Di Pietrantonio sul tema “L’età fragile”.

Domani a Vigolo Vattaro, nella provincia autonoma di Trento, incontro organizzato dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, incontro con l’economista Leonardo Becchetti, editorialista del quotidiano “Avvenire”. E’ uno degli appuntamenti della rassegna “Agosto degasperiano – Amare il nostro tempo”, sul tema “Guarire la democrazia”. Nel teatro parrocchiale, Becchetti “inviterà a capire che invocare sovrani illuminati, mani invisibili o soluzioni dall’alto non basterà a salvarci: il cambiamento che vogliamo non avverrà senza di noi”. Dopo il primo incontro a Civezzano con Luciano Violante e le sue riflessioni sul rapporto tra morte e vita, e l’invito della scienziata Antonella Viola lunedì 5 agosto a Borgo Valsugana a recuperare la capacità di ascolto del tempo del nostro corpo, la rassegna proseguirà poi con Agnese Pini, giornalista e scrittrice, che partirà da una sua storia personale per ragionare su cosa sia stata, in Italia, la resistenza civile e cosa sia, oggi, la memoria.

Dopo essere stato presentato alla 70° edizione del Taormina Film Fest arriva al cinema dal 29 agosto con 01 Distribution “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli, commedia dolce amara con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Fogliati, dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista (Romantiche), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro, e Scicchitano, attore rivelazione di Scialla! (Francesco Bruni, 2011), interpretano una coppia di novelli sposi alle prese con una prima notte di nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore.