Oggi visita a Cosenza, al Distretto Agroalimentare, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della “Festa del Lavoro”.

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, insieme alle Associazioni “Istituto internazionale Giuseppe Garibaldi”, la “Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi”, la ”Associazione Nazionale Garibaldina” e l’Associazione “Garibaldini per l’Italia”, celebrano anche quest’anno la battaglia del 30 aprile 1849, in ricordo dei caduti della prima vittoriosa resistenza della Repubblica Romana all’assedio francese. Una vittoria “morale”, quella di 175 anni fa, oltre che militare: l’aver messo in fuga uno degli eserciti europei e mondiali più forti e organizzati in quel momento storico, e l’aver riscattato, con quella battaglia, l’onore di un popolo sottomesso da secoli che si risvegliava, cancellando così l’offesa ricorrente rivolta agli Italiani, “Les italiens ne se battent pas”.

Siena Jazz trionfa tra i vincitori del bando Pnrr “Next Generation Eu” promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’istituzione senese si aggiudica un finanziamento di 1.634.295,00 euro che fanno parte degli oltre 87 milioni di euro stanziati e che vede Siena Jazz allineata a istituzioni italiane come l’Accademia delle Belle Arti di Milano, il Conservatorio di Torino e l’Accademia di Arte e Moda di Firenze. Jazz Able, ideato e presentato da Siena Jazz, vede il coinvolgimento del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara e di Cpm Music Institute di Milano. Il progetto verrà presentato proprio durante l’International Jazz Day, oggi pomeriggio a Siena presso la sala Sant’Ansano al Complesso Museale Santa Maria della Scala.

Nella sera di venerdì 3 maggio, a Roma, presso la sala polivalente Biavati in via Prenestina 468, andrà in scena un musical solidale per aiutare a sostenere l’associazione Stop Hunger in favore di percorsi di autonomia ed empowerment femminile. Durante la serata verrà rappresentato lo spettacolo “La Principessa Perduta”, con la regia di Stefano Persico: un musical per tutte le età per raccontare cosa significa diventare adulti, che prende spunto da una delle favole più belle e amate dei fratelli Grimm, riproposta anche in versione cinematografica. L’evento, il cui ingresso sarà a offerta libera, è realizzato dalla compagnia teatrale La Maison, compagnia sorta nel quartiere Collatino di Roma e composta da adulti e ragazzi dai 13 anni in su, per Sodexo e a sostegno di Stop Hunger. “La libertà di parola e di espressione è un diritto indelebile che non dobbiamo mai perdere. Ogni occasione diventa pertanto un momento prezioso”, spiega Nadia Bertaggia direttore Hr Sodexo Italia.

Il 7 maggio a Roma nel Teatro Quirino sarà presentato il libro “Mala. Roma Criminale”, di Francesca Fagnani. Interverrà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.