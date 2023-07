È la giornata della rivoluzione francese: il 14 luglio festeggiamenti a Palazzo Farnese, a Roma, con il saluto, l’ultimo, dell’ambasciatore Christian Masset, prima di tornare in patria. Mentre Parigi è superblindata per il timore di manifestazioni, nella capitale italiana scorrono fiumi di champagne. Ieri, poi, anticipazione della festa presso l’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

Oggi nell’Europa Experience David Sassoli di Roma è in programma un seminario dal titolo “Una nuova strategia per il Mediterraneo“. All’evento parteciperà il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e Il vicepresidente della Commissione europea per la Promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas.

A Roma nel pomeriggio l’assessore all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all’inaugurazione degli interventi di riqualificazione di largo Mengaroni realizzati dalla Fondazione Paolo Bulgari.

Arena Cinevillage: a Roma, a piazza Vittorio, è da segnalare in particolare un appuntamento imperdibile: lunedì 17 luglio Carlo Verdone interverrà per parlare di “Gallo cedrone”. La scelta è caduta su questo film, non solo per celebrare una ricorrenza, l’anniversario numero 25 dell’uscita nelle sale cinematografiche, ma soprattutto per riflettere sull’attualità del personaggio protagonista, Armando Feroci, alias il gallo cedrone del titolo.

Successo di pubblico per le tre giornate di moda organizzate dalla Camera di Commercio di Roma presieduta da Lorenzo Tagliavanti all’interno della sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede storica dell’istituzione romana. L’esposizione collettiva Roma Showcase ha contato 4mila presenze tra visitatori, addetti ai lavori e stampa, che hanno potuto conoscere le novità delle collezioni di abbigliamento e accessori proposte da diciotto giovani brand emergenti.

Ieri a Roma si è svolto l’evento “Le Tecnologie tra Arte e Scienza” presso il Museo Carlo Bilotti, promosso dall’Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, un’iniziativa che rientra nell’impegno della Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco ad aumentare la visibilità delle donne e le loro competenze. L’evento ha offerto una piattaforma di incontro tra le menti più brillanti nel campo delle tecnologie, dell’arte e della scienza in campo femminile. Una grande opportunità di ascolto di voci di donne di primissimo piano nel settore delle tecnologie al servizio della salute, della diagnostica e dell’arte. Il loro contributo e la loro esperienza hanno evidenziato l’importanza dell’equilibrio di genere e l’uguaglianza delle opportunità anche in questi ambiti. Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo 7 settembre.