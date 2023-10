Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà a Palazzo Chigi il cardinale Béchara Boutros Raï O.M.M., Patriarca di Antiochia dei Maroniti, su iniziativa di “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Il porporato sarà accompagnato da Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, rispettivamente presidente e direttore di Acs-Italia. Obiettivo dell’incontro è esaminare le gravi difficoltà che le comunità cristiane, libanesi in particolare, e mediorientali in generale, stanno affrontando da anni. L’attuale crisi innescata dal brutale attacco sferrato da Hamas a Israele non fa che aggravare drammaticamente il quadro, già segnato da forte instabilità, flussi migratori interni e verso l’Europa, impoverimento delle famiglie e minacce alla sicurezza provenienti dalle formazioni estremistiche armate.

Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna le insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”.

L’Associazione bancaria italiana ha in programma il comitato esecutivo, con il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il presidente dell’Abi Antonio Patuelli e il Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena Nicola Maione.

Il Museo Storico della Fanteria di Roma, in piazza Santa Croce in Gerusalemme, ospiterà la mostra “Andy Warhol – Universo Warhol”, una full immersion nel mondo artistico del re della Pop Art. L’esposizione, che aprirà il 21 ottobre e durerà sino al mese di marzo del prossimo anno, è curata da Achille Bonito Oliva e Vincenzo Sanfo, e la sessione dedicata alla musica ha la curatela di Red Ronnie. Oltre 250 le opere, in una mostra prodotta da Navigare srl in collaborazione con Aics Comitato provinciale di Roma, Difesa Servizi e Art Book Web, con il patrocinio di Città di Roma. Il Museo Storico della Fanteria, patrimonio dell’Esercito italiano gestito da Difesa Servizi, proporrà l’intera vita artistica del poliedrico artista del Pop: grafico pubblicitario, talent scout, produttore, editore, fotografo e regista, dal suo arrivo a New York nel 1949 da Pittsburgh, fino al 1987, anno della prematura morte per una complicazione post-operatoria.

Luci laser e proiezioni suggestive sulla particolare facciata di vetro che si staglia nel cielo di Roma: è il colpo d’occhio che il nuovo Hilton Rome Eur La Lama ha regalato nella serata di ieri, martedì, ai suoi ospiti per il debutto ufficiale, un grande evento dedicato alla Capitale. Taglio del nastro affidato al sindaco Roberto Gualtieri, insieme al presidente di Icarus Spa Filippo Rebecchini, all’amministratore delegato Onorio Rebecchini e al general manager Paolo Bellé, e alla rappresentanza internazionale di Hilton con Dominique Piquemal, vice president operations Continental Europe e con un parterre di autorità, imprenditori, amici e personaggi dello spettacolo invitati all’evento come Laura Morante, Valeria Solarino, Isabella Ferrari, Edoardo Leo e Neri Marcorè. Ad accogliere gli invitati, artisti sospesi che ondeggiano nell’aria come fiori al vento, flash mob di ballerini tra il pubblico, come fossero viaggiatori con la valigia pronti a partire e poi il grande show della danza verticale sulla suggestiva facciata con 4 acrobati specializzati per una esibizione unica.