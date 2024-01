Oggi a Montecitorio, nella sala della Regina, “Ascoltare la storia, per non dimenticare”, un concerto con l’Orchestra e il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, testimonianze, un tributo agli esponenti delle forze armate e forze dell’ordine decorati della medaglia di “Giusto fra le nazioni”. Introduce il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

A Frosinone presentazione del libro ‘Leadership dei gol aziendali’, a cura di Filippo Poletti e Alberto Ferraris. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Stirpe vice presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali, e Agostino Santoni vice presidente Confindustria per il Digitale.

Domani a Roma evento di inaugurazione della Galleria Alberto Sordi. Partecipano, tra gli altri, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Adolfo Urso ministro delle imprese e Made in Italy, Fabrizio Palenzona presidente gruppo Prelios.

“Gelato e Turismo: una combinazione per lo sviluppo del Made in Italy”, è questo il titolo del convegno organizzato da Assoturismo Confesercenti e Aig Associazione Italiana Gelatieri durante il Sigep di Rimini, il Salone dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce. Appuntamento, domani, martedì, presso la sala Tiglio del quartiere fieristico di Rimini. Interverranno Vittorio Messina presidente Assoturismo Confesercenti, Claudio Pica segretario generale Aig e vicepresidente Fiepet Confesercenti, Eugenio Morrone campione del Mondo Gelateria, e Roberto Leoni ambasciatore del Gelato italiano nel mondo.

Si svolgerà mercoledì al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa la XX edizione dell’Albergatore Day di Federalberghi Roma, il più grande evento della Capitale dedicato al turismo. La manifestazione sarà aperta dal saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, cui seguirà la tavola rotonda “Il vento sta cambiando. Sta arrivando finalmente la parola “fine” per il Far West degli affitti brevi? Le decisioni delle autorità competenti confermano la grande truffa della shadow economy.

La realtà smentisce la politica ed almeno un decennio di scelte assenti o timide”, a cui parteciperanno, oltre al presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il consigliere del Ministro del Turismo per i Rapporti Istituzionali Gianluca Caramanna, l’assessore a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il direttore della Direzione del Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Regione Lazio Paolo Giuntarelli e la responsabile Politiche Pubbliche e Relazioni Istituzionali Airbnb Valentina Reino. L’incontro sarà preceduto dai saluti del presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con l’incontro/dibattito “Uno sguardo al passato per programmare il futuro del sistema turistico-alberghiero. Cosa è cambiato in 20 anni e cosa cambierà ancora?” La prima parte del panel, dal titolo Le prospettive per la filiera turistica italiana: gli strumenti finanziari a supporto, vedrà protagonista il direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo Roberto Gabrielli.

Mercoledì a Roma, in via Nazionale, presso Libraccio, presentazione del libro “Antitotalitari d’Italia” di Massimo Teodori. Con l’autore dialogheranno Guido Vitiello e Maurizio Serio.