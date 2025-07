A Milano, all’Università Bocconi, nell’aula magna, assemblea di Confagricoltura sul tema “Coltiviamo l’agricoltura di domani, anche dove sembra impossibile”. Con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, e il ministro del Turismo Daniela Santanché.

A Roma, The Space Cinema Moderno, presentazione del film ‘Superman’, diretto da James Gunn, con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult.

A Montecitorio, nella sala della Regina, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana al convegno “Il patrimonio degli Enti previdenziali: assetti organizzativi, scelte di portafoglio e risultati di gestione” promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

A Roma, nel Palazzo Inail, sala Biblioteca, “L’Italia che abiteremo by Remind”. E’ un’occasione di confronto tra rappresentanti del governo, del parlamento e delle istituzioni insieme a imprenditori, manager e professionisti con l’obiettivo di individuare linee guida e buone pratiche per il benessere e la sicurezza di famiglie e imprese; ciò al fine di favorire il processo di trasformazione degli stili di vita nei luoghi, spazi, territori e città in cui le persone vivono, operano e transitano. In risposta a queste sfide, emerge sempre più l’importanza di adottare un approccio integrato che consideri congiuntamente tre pilastri fondamentali dell’economia italiana: l’immobiliare, le infrastrutture e i trasporti. Con Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce e presidente Remind; Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Lucia Albano, sottosegretario dell’Economia e delle Finanze; Luciano Ciocchetti, presidente Intergruppo Parlamentare “One Health”; Paolo Grasso, capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini; Tommaso Tanzilli, presidente Ferrovie dello Stato Italiane; Marcello Fiori, direttore generale Inail; Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati; Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio; Luigi Fiorentino, presidente National Biodiversity Future Center; Serafino Sorrenti, capo segreteria tecnica del sottosegretario all’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; Alessandra Priante, presidente Enit. Chiusura dei lavori a cura di Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio.

A Montecitorio, la commissione Affari Esteri della Camera svolge l’audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulle disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.

A Palazzo Madama, la commissione straordinaria diritti umani del Senato della Repubblica, per l’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale, svolge l’audizione di Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, su privacy e incidenza dell’intelligenza artificiale sui diritti umani a partire dal caso DeepSeek.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri partecipa all’iniziativa “Una Vela Latina per la pace”, organizzata dall’Associazione “Hormiae Mare Nostrum”, all’isola Tiberina. Poi, alla Lumsa, interviene al convegno “Per un welfare sostenibile. Il valore che tiene insieme la comunità”. In Campidoglio, nella sala delle Bandiere, con il direttore programmi Italia Europa di Save the Children, Daniele Timarco, firma un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Save the Children per “azioni di contrasto alla povertà educativa e per comunità educanti inclusive e partecipative”.

A Roma, al Senato, a Palazzo Madama, il 16 luglio si terrà la presentazione della relazione annuale 2025 dell’Agcom sull’attività svolta e sui programmi di lavoro. Sarà la quinta relazione dell’attuale consiglio, presieduto da Giacomo Lasorella.

A San Donaci, in provincia di Brindisi, l’azienda vinicola Candido entra nelle proprietà della famiglia Leo. Con questo nuovo acquisto si arricchisce il progetto di Paolo Leo, fondatore di Cantine Paololeo, di investire nel territorio pugliese, preservando eredità importanti anziché fondare nuove aziende. Dopo Alture, progetto in Valle d’Itria che ha permesso a un piccolo gruppo di viticoltori di mantenere la propria attività garantendo loro la continuità nell’acquisto delle uve per la produzione dei vini simbolo del territorio, e il recupero dell’antica cantina sociale di Monteparano, che dà lavoro a circa 150 viticoltori di piccole dimensioni, l’acquisto di Candido preserva una cantina del Salento fondata nel 1929 e legata al lavoro di quattro generazioni. Afferma Paolo Leo: «Siamo di San Donaci e il nostro cuore è qui.

Poter acquisire una cantina che fa parte della storia del nostro paese e che ho sempre ammirato è per me un orgoglio e un onore. Custodiremo questo patrimonio in modo rispettoso e attento. Manterremo e potenzieremo la produzione vinicola, ma ne faremo anche un luogo dedicato all’enoturismo. La splendida sede, infatti, diverrà un luogo di conoscenza del vino e di promozione di San Donaci e del Salento più in generale». Il turismo del vino è infatti un comparto in costante crescita per il territorio salentino. Con oltre 4 milioni di presenze annuali, rappresenta un volano straordinario per fare conoscere nel mondo un angolo d’Italia meraviglioso. Una crescita che caratterizza anche la domanda di vino del Salento, oggi una delle aree vitivinicole più importanti d’Italia. L’impegno della Paololeo sarà quello di rinnovare l’identità della cantina Candido mantenendo però i vini simbolo. Nicola Leo, enologo, sottolinea: «Cappello di Prete, Duca D’Aragona e Immensum continueranno a essere i vini bandiera. Sono vini che hanno contribuito a scrivere la storia dell’enologia pugliese e vogliamo continuare a valorizzarli, unendo la forza della tradizione a una visione innovativa e consapevole del presente». L’acquisizione sarà inoltre un acceleratore della crescita registrata da Cantine Paololeo negli ultimi anni: nel 2025 la previsione, anche grazie al contributo di Candido, è di raggiungere quota 25 milioni di euro di fatturato con 5,5 milioni di bottiglie prodotte.