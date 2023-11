Alla Camera dei Deputati, comitato permanente sulla tutela della libertà religiosa nella sfera internazionale, istituito presso la stessa commissione Esteri: oggi si svolge l’audizione dell’inviato speciale per la tutela delle libertà religiosa e per il dialogo interreligioso del Ministero degli Esteri, Andrea Benzo, sul tema delle possibili iniziative dell’Italia a favore della libertà di religione o di credo e del dialogo interreligioso.

A Roma, apertura dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università degli Studi Link Campus University. Discorso introduttivo del magnifico rettore dell’ateneo, Carlo Alberto Giusti, prolusione di Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato. Lectio magistralis di Giampiero Massolo presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), presidente di Mundys e presidente del Comitato per l’Expo 2030 su “Scenari ed attori del disordine mondiale”.

A Roma, nella Biblioteca Casanatense, incontro sul tema” “Un filo rosso della giustizia nella Costituzione. Un percorso di vita”, con Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, già ministro di Grazia e Giustizia, professore emerito di Diritto penale all’Università Luiss di Roma.

A Palazzo Madama, nella sala Caduti di Nassirya, presentazione del disegno di legge “Digital Innovation Act” con Lorenzo Basso vicepresidente della Commissione Ambiente, Trasporti, Innovazione tecnologica, Antonio Nicita vicepresidente del gruppo del Partito Democratico e Antonio Misiani responsabile nazionale Economia del Partito Democratico.

A Roma, Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban Up – Unipol presenta “Future Cities – Primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana”, nelle Scuderie di Palazzo Altieri. Sostenibilità e rigenerazione urbana costituiscono ormai un binomio indissolubile fondato su tre pilastri fondamentali: salvaguardia dell’ambiente, naturale e antropizzato; focus sulla dimensione sociale degli interventi; importanza dei processi e del coinvolgimento di attori pubblici e privati. Il convegno approfondirà le evoluzioni in materia di rigenerazione urbana e introdurrà lo stato del dibattito nazionale, presentando le esperienze delle grandi città italiane e il punto di vista degli investitori.

A Roma, a Palazzo Rospigliosi, “Family (Net) work, laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico”, presentazione del Rapporto 2023, promosso da Assindatcolf in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il Censis, Effe (European Federation for Family Employment & Home Care) e il Centro Studi e Ricerche Idos.

A Roma, nell’EY wavespace di via Lombardia, EY, ManpowerGroup e Sanoma Italia presentano “Il futuro delle competenze nell’era dell’Ia, studio 2023”. Secondo quanto emerge dallo studio predittivo, non si assiste ad un effetto di sostituzione del lavoro umano con l’Ia. In Italia, infatti, la domanda di lavoro continuerà a crescere nei prossimi anni, ma la crescita rallenterà a partire dal 2024 e poi, in modo più significativo, dal 2027, in corrispondenza della diffusione sempre più importante dell’adoption di soluzioni di IA generativa e robotica avanzata nelle aziende. L’Ia avrà un impatto negativo sulla domanda, in particolare, di profili professionali a livello di qualifica media: tecnici, conduttori d’impianti, lavoratori della logistica, chi svolge mansioni d’ufficio che hanno a che fare con la gestione dei dati. L’Ia avrà invece un impatto differenziale sui settori. Lo studio stima che, in Italia, la domanda di lavoro aumenterà in 9 settori di attività su 23: tra questi alcuni settori tecnologicamente maturi (telecomunicazioni, public utilities, chimica), ma anche settori legati alla trasformazione dei servizi e delle competenze (servizi di cura, servizi di educazione, formazione e lavoro). Tra quelli in cui si prevede che la domanda di lavoro aggregata diminuirà, si trovano settori come banche e assicurazioni, che hanno da tempo intrapreso un percorso di ristrutturazione legato all’uso delle tecnologie dei dati.

Stasera a Roma, nella libreria Feltrinelli di via Appia Nuova, presentazione del libro “Pnrr. La grande abbuffata” di Tito Boeri e Roberto Perotti, con il direttore del telegiornale di La7 Enrico Mentana.