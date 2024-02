Oggi a Roma nell’Università Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, convegno su “Intelligenza artificiale all’incrocio dei saperi. Aspetti scientifici, etici, giuridici e impatto sociale”. Dopo i saluti istituzionali di Antonella Polimeni magnifica rettrice, e l’introduzione di Eugenio Gaudio presidente Fondazione Roma Sapienza, interverranno, tra gli altri, Maria Chiara Carrozza presidente Cnr (già ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca), Oliviero Diliberto preside della Facoltà di Giurisprudenza (già ministro della Giustizia), Guido Alpa, Vincenzo Zeno Zencovich e Angelo Petroni.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane annuncia il primo ciclo nazionale di convegni dedicati alla conservazione, valorizzazione e sostegno dei beni culturali privati. Dopo il successo di iniziative locali in diverse regioni italiane Adsi, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di enti impegnati nella qualificazione del territorio e nella tutela delle dimore storiche, ha deciso di avviare un ciclo di incontri aperti, a titolo gratuito, a tutti gli interessati in cui si affronteranno i diversi aspetti legati alla gestione dei beni culturali ed in particolare di quelli privati. Il primo appuntamento sarà organizzato dalla Sezione Lazio e si terrà nella mattina di oggi, giovedì, nella sede romana di Confagricoltura, nella sala Serpieri. Il convegno si concentrerà sul consolidamento, restauro, conservazione e antisismica nelle dimore storiche, ponendo l’accento sul restauro di edifici e parchi vincolati. Particolare attenzione sarà dedicata ai casi degli immobili privati, affrontando le sfide specifiche legate alla preservazione del patrimonio storico in contesti sismici. L’evento mira a promuovere la consapevolezza e a fornire approfondimenti su pratiche e soluzioni per garantire la tutela duratura delle dimore storiche.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, incontro dedicato a “Giorgio Napolitano e la democrazia parlamentare europea. Visioni e testimonianze”, con Pier Ferdinando Casini, Pier Virgilio Dastoli presidente Movimento europeo Italia, Enrique Barón Crespo ex presidente del Parlamento europeo, Renato Brunetta presidente del Cnel, Benedetto Della Vedova, Giacomo Filibeck, Monica Frassoni, Mario Monti, Pasqualina Napoletano, Gianni Pittella, Francesco Rutelli, Roberto Speciale e Valdo Spini.

A Roma, in via IV Novembre, nella sede dell’Inail convegno su “La catena del cambiamento. L’assistenza sociale e la sfida del sapere”, con Barbara Rosina presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Francesco Paolo Sisto viceministro alla Giustizia, Mirella Mainolfi direttore generale ministero della Salute.

L’Agenda 2030 propone sfide sempre nuove a sindaci e amministratori di tutta Italia: la Rete dei Comuni Sostenibili li renderà protagonisti del secondo appuntamento con l’assemblea nazionale che anche quest’anno si terrà al Teatro dei Ginnasi di Roma, in via delle Botteghe Oscure, il 29 febbraio e il 1° marzo. Sarà un momento di confronto in cui gli amministratori locali avranno modo di confrontarsi con rappresentanti del governo, delle istituzioni, del terzo settore e dell’associazionismo, per promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica.

Domani, venerdì, a Roma, nel Palazzo dei Congressi, si terrà la prima giornata del congresso nazionale di Forza Italia, con l’intervento di Manfred Weber presidente del Partito popolare europeo. Sabato parlerà Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo.

Il Ministero della Cultura parteciperà a “tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale” al Palazzo dei Congressi di Firenze, dal 23 al 25 febbraio. Durante la “tre giornate” il Mic sarà presente con uno spazio espositivo istituzionale, curato dal Servizio VI del Segretariato Generale, dedicato alle iniziative del dicastero nel campo dell’archeologia e ai recenti ritrovamenti. L’attenzione principale sarà focalizzata sulla valorizzazione e la divulgazione dei Bronzi di San Casciano. Il ministero offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia e nella scoperta di questi straordinari reperti attraverso suggestivi pannelli e video che, con immagini e interviste, ripercorreranno le fasi cruciali del recupero di uno dei tesori archeologici italiani più significativi, soprattutto considerando lo straordinario stato di conservazione delle opere.