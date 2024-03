A Roma, i ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dell’Università Anna Maria Bernini e per la Famiglia Eugenia Roccella firmano l’ampliamento del protocollo “Liberi di scegliere”. Presenti Chiara Colosimo presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giovanni Melillo procuratore nazionale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, don Gianluca Marchetti sottosegretario della Cei, e don Luigi Ciotti presidente di Libera.

A Palazzo San Macuto la commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha in programma l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A Montecitorio le commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la commissione Esteri e Difesa del Senato svolgono l’audizione informale del Capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, nell’ambito dell’esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024.

Domani verrà celebrata la terza Giornata Nazionale del Turismo e, in quest’occasione, Unioncamere e Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche hanno in programma l’evento “Le nuove dimensioni dell’ospitalità”, che si terrà a Roma presso il Tempio di Adriano. L’appuntamento avrà al centro del confronto l’evoluzione del turismo in Italia nell’ultimo anno e la grande sfida rappresentata dal Giubileo 2025 e dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Prenderanno parte, tra gli altri, monsignor Rino Fisichella Pro-Prefetto Dicastero per l’Evangelizzazione, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Giovanni Malagò presidente Coni e Fondazione Milano Cortina 2026, Loretta Credaro presidente Isnart, Daniela Santanchè ministro del Turismo, Lorenzo Tagliavanti presidente Camera di Commercio di Roma, Ivana Jelinic amministratore delegato Enit.

L’Accademia di Francia a Roma ricorda la figura dello scomparso Frédéric Mitterrand. Cineasta, letterato e accademico, Mitterrand è stato direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici dal 2008 al 2009, prima di essere nominato in Francia ministro della Cultura e della Comunicazione nel giugno 2009. A Villa Medici ha accolto numerose personalità, artisti ed intellettuali, aprendo sempre più lo spazio culturale al pubblico italiano e francese. Ha organizzato alcune mostre importanti, invitando in particolare il pittore francese Gérard Garouste per una grande retrospettiva ed esponendo i disegni del regista Ettore Scola. Nei giardini ha allestito il quadrato delle vestigia e ha creato la gipsoteca per esporre la collezione di calchi in gesso realizzati fin dal XVII secolo dai borsisti dell’Accademia a partire dagli originali antichi. Sam Stourdzé, attuale direttore dell’Accademia di Francia a Roma, dichiara: “L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici rende omaggio all’impegno costante di Frédéric Mitterrand per le arti e la cultura, e alla visione ambiziosa e generosa che ha attuato a Villa Medici: quella di un’istituzione dinamica, contemporanea e aperta al mondo esterno. La sua eredità è preziosa, non la dimenticheremo”.

Dal 3 al 7 aprile 2024 torna in Italia “Rendez-Vous”, il festival dedicato al cinema francese. La manifestazione apre i battenti come ogni anno a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Palermo. Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, sotto la responsabilità dell’addetto audiovisivo Rémi Guittet e la direzione artistica di Vanessa Tonnini, e co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo, presieduto da Gilles Pélisson e diretto da Daniela Elstner. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, sottolinea la presenza “di donne e uomini dall’immenso talento che rappresentano tutti, venendo a Rendez-vous questo trait-d’union che non finisce mai: tra Francia e Italia si perpetua da decenni la storia del grande cinema e con le nuove generazioni questa storia è in continua evoluzione”. Dell’ospite d’onore, Catherine Deneuve dice: “una grande attrice che sa con immensa professionalità ma anche senso dell’umorismo oltrepassare le frontiere infinite del proprio talento”. Infine, ringrazia “Nanni Moretti e tutta la squadra del Nuovo Sacher, partners lungimiranti e fedeli del festival”. Il festival beneficia del sostegno di Bnl Bnp Paribas, di Borsalino, di Château Livran, dell’Hotel Sofitel Rome Villa Borghese e della Fondazione Nuovi Mecenati – fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea.