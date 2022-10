La settimana oltre la politica

L’attenzione è puntata sulla politica, e questa settimana tocca all’aperture delle camere con l’elezione delle presidenze di Montecitorio e Palazzo Madama. Ma c’è anche altro.

Mercoledì, un’intera giornata dedicata al ricordo di monsignor Luigi Di Liegro. La fondazione a lui intitolata, a Roma. in Campidoglio, offre due lunghe sessioni su “Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno” e “Dai loro frutti li riconoscerete”, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il cardinale Angelo De Donatis, il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, la presidente della Comunità Ebraica romana Ruth Dureghello, il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi (che è anche il numero uno della Società Dante Alighieri), il direttore della Caritas Giustino Trincia. Gran finale nella basilica dei Santi XII Apostoli, alle 19, con una santa messa in memoria di don Luigi officiata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Che conosce come pochi altri questa frase di Di Liegro: “Solidarietà significa promuovere la dignità e i diritti dei poveri, a rischio di condividere con loro l’indegnità cui vengono costretti”.

Oltre alla politica, in questi giorni tutti parlano della Festa del Cinema di Roma. Ma c’è anche altro, anche in questo caso. A Napoli si apre l’edizione numero 27 di Artecinema: dal 13 al 16 ottobre, in presenza, al Teatro San Carlo e al Teatro Augusteo, e dal 14 al 20 ottobre sulla piattaforma digitale online.artecinema.com, che da tre anni a questa parte consente alla rassegna di avere una visibilità internazionale ancora più ampia, raggiungendo migliaia di spettatori in Italia e all’estero. Artecinema è un festival internazionale di film sull’arte contemporanea e presenta ogni anno una selezione di documentari di nuova produzione che approfondiscono le biografie e le poetiche dei maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale. Una settimana all’insegna della filmografia dedicata all’arte, alla fotografia, all’architettura e al design contemporanei per approfondire aspetti legati alla genesi creativa spesso poco noti: attraverso i documentari gli spettatori possono accedere agli studi d’artista, osservando e comprendendo il processo di creazione delle opere, i materiali usati, le tematiche affrontate. In programma film provenienti da diversi paesi, fra cui Stati Uniti, Francia, Svizzera, Venezuela e Italia, divisi nelle tre sezioni: arte e dintorni, architettura e design, fotografia. I filmati saranno presentati per l’80% in anteprima nazionale e alcuni titoli saranno in anteprima mondiale. Apre la rassegna, giovedì sera al Teatro San Carlo, la proiezione del documentario in anteprima europea “Krzysztof Wodiczko – The Art of Un-War”, un racconto della vita e il lavoro politico dell’artista polacco, autore di grandi proiezioni in spazi pubblici su temi dell’emarginazione e della guerra, girato dalla regista Maria Niro, che presenzierà la serata di inaugurazione, insieme al protagonista del film. In sala anche i registi Jörg Daniel Hissen, François Lévy-Kuentz e Diana Picasso, nipote del celebre artista e produttrice del secondo documentario in programma per la serata, in anteprima italiana, “Maya, dans l’oeil de Pablo” che svela il rapporto tra Pablo Picasso e sua figlia Maya attraverso una narrazione in prima persona accompagnata da video, foto e appunti della famiglia dell’artista. Tre le anteprime mondiali: “Jenny Saville a Firenze” di Francesco Fei, un documentario sulla grande mostra dell’artista britannica, tenutasi l’anno scorso nel Museo Novecento e negli spazi aperti più famosi del capoluogo toscano. E “Lo spazio inquieto” del regista Franco Angeli, omonimo nipote dell’artista, che traccia un racconto personale e familiare attraverso materiali inediti, foto e opere figurative sul lavoro e la vita di Franco Angeli. Sempre per la sezione ‘arte e dintorni’, Giovanni Troilo porta sugli schermi “William Kentridge, Triumphs and Laments”, film documentario che racconta la poetica e il processo creativo dell’artista, attraverso la colossale opera dedicata alle sponde del Tevere, alle vittorie e sconfitte di Roma. L’artista francese JR, noto per i suoi collage fotografici di grandi dimensioni, prende voce nel documentario che ripercorre la sua carriera artistica “#JR” di Serge July e Daniel Ablin.

Maxxi, sempre Maxxi, fortissimamente Maxxi. Mercoledì sera impegnativo per chi frequenta il museo di via Guido Reni: si parla di “Passoscuro”, libro di Massimo Ammaniti, con la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri, il vicedirettore del quotidiano “la Repubblica” Francesco Bei, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e il responsabile della neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù Stefano Vicari.

Per tornare alla politica, sempre mercoledì sera, presentazione del libro “Le catene della destra” di Claudio Cerasa, con Matteo Renzi. Dove? In via dei Barbieri, dietro a largo Argentina, nello Spazio 7, Libreria Ubik.