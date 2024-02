A Roma, in piazza del Campidoglio, fiaccolata in memoria di Alex Navalny.

Stasera torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata, lo scontro politico tra il governo Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. In studio, si aprirà poi una finestra con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sui mali cronici della Capitale. A seguire, un’intervista a Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Manifatture Sigaro Toscano.

Oltre mille studenti delle scuole di Roma e del Lazio parteciperanno, domani, martedì, all’Uci Cinema Porta di Roma alla proiezione-incontro con il cast del film “Neve”, pellicola sul tema del bullismo e del cyberbullismo che uscirà il 7 marzo nei cinema, grazie a Linfa, Nvp Studios e Muvlab. La matinée, preceduta dalla proiezione del film, vedrà la partecipazione dell’attore e regista Simone Riccioni insieme a Simone Montedoro, Margherita Tiesi, Azzurra Lo Pipero e il resto del cast. L’incontro vedrà inoltre la partecipazione della Polizia di Stato. Gli attori risponderanno alle domande dei giovani, raccontando i loro personaggi e gli aneddoti del backstage, e insieme ai relatori coinvolgeranno gli studenti in un momento di riflessione e confronto sui temi del bullismo e del cyberbullismo, discutendo anche di iniziative volte alla conoscenza, alla prevenzione e alla corretta gestione di situazioni di rischio in questo ambito.

Domani, martedì, su Canale 5 andrà in onda un omaggio-evento a Maurizio Costanzo. Dal Teatro Parioli di Roma, Maria De Filippi e Fabio Fazio conducono una serata per ricordare l’ironia, l’intelligenza, la vita e i successi di Costanzo. Ospiti, video-messaggi, testimonianze, ripercorrono la lunga carriera di un uomo che ha cambiato il volto della tv, a partire dagli anni settanta, con una serie di programmi-cult come “Bontà loro” (1976), “Acquario” (1978), “Grand’Italia” (1979), “Buona Domenica” (1985) e “Maurizio Costanzo Show” (in onda dal 1982). Costanzo è stato un uomo dai mille talenti: giornalista, conduttore radio e tv, sceneggiatore, scrittore, attore. E anche paroliere: sua “Se telefonando”, hit senza tempo portata al successo da Mina. Da segnalare che nel Museo di Roma in Trastevere, all’interno della mostra “Rino Gaetano”, curata da Alessandro Nicosia e Alessandro Gaetano, c’è la possibilità di vedere un vecchio intervento dell’indimenticato artista calabrese nel corso di una puntata di “Acquario”, con Costanzo e Susanna Agnelli “spettatori” di “Nuntereggae più”, dove entrambi erano inseriti nel testo della canzone. Una pagina davvero particolare della televisione italiana. Mercoledì a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, si svolgerà il convegno “La galassia della creatività digitale”. Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, sarà il sottosegretario Gianmarco Mazzi. Dopo l’introduzione di Salvatore Sica, presidente del comitato ministeriale permanente per il diritto d’autore, interverranno tra gli altri Giorgio Assumma direttore della rivista “Il Diritto di Autore” ed ex presidente Siae, Francesco Facchinetti direttore creativo & cofondatore Newco Management srl, Fabrizio Angelini amministratore delegato SenseMakers, Diego Ciulli direttore agli affari governativi e alle politiche pubbliche Google Italia, Matteo Fedeli direttore generale Siae, Francesco Rutelli presidente Anica, Enzo Mazza amministratore delegato Fimi. Concluderà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.