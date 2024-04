Oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il Segretario al Commercio Usa Gina Raimondo, e nel pomeriggio riceverà il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmonov. A seguire, il Consiglio dei Ministri.

Nell’aula magna della facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in scienze giuridiche banca e finanza al governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

Nella sede romana della Rai, a viale Mazzini, nella sala intitolata a Sergio Zavoli, presentazione del concerto del Primo Maggio.

A Milano conferenza stampa organizzata da Assotir per illustrare il fermo settoriale dei vettori Brt dal 29 aprile al 2 maggio.

Un Tourism, l’organizzazione del turismo delle Nazioni Unite, ha annunciato le date della prossima “Conferenza mondiale sul turismo del vino 2024” che si svolgerà dall’11 al 13 settembre in Armenia. Rinomata per le sue ricche e antiche tradizioni vinicole, l’Armenia, come nazione ospitante, si rivela ideale per questo illustre raduno, promettendo un’esperienza coinvolgente per i partecipanti.

Il Ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano sarà presente al Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, che si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio nel padiglione Monumentale della Fortezza da Basso, in contemporanea con Mida, la Mostra Internazionale dell’Artigianato. Il restauro, eccellenza italiana nel mondo, sarà analizzato in tutte le sue sfaccettature, dall’approfondimento metodologico alla ricerca applicata, dalla sperimentazione tecnologica alla formazione. Oltre cento relatori, tra direttori, archeologi, restauratori, architetti ed esperti delle Scuole di Alta Formazione del MiC parteciperanno a workshop e incontri promossi dagli istituti del Ministero e coordinati dal Servizio Eventi-Mostre e Manifestazioni del Segretariato generale. Lunedì 29 aprile sarà dato risalto al tema “conservare per valorizzare”, con particolare riferimento a due musei: la Casa Museo dello scultore norvegese-americano Hendrik Christian Andersen di Roma, che sta ospitando una grande mostra di Giuseppe Modica, e il Museo nazionale di Matera.

Sabatini Gin annuncia la collaborazione con Gucci Giardino che vede protagonista Martina Bonci a fianco del brand toscano, che si conferma al centro della scena dei distillati super-premium in Italia. La bar manager, recentemente eletta Bartender dell’Anno ai Barawards 2024, firma Sharing moments, l’inedita drink list composta da 7 drink, alcuni dei quali troveranno spazio presso Gucci Giardino per la stagione estiva.