Oggi, martedì 12 settembre, a Roma si parte con l’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, con la relazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel pomeriggio, nella sede nazionale del Pd, presentazione del “Gruppo di lavoro sulle politiche digitali e innovazione del Partito Democratico”, con Elly Schlein.

Nella Camera dei Deputati, la sala stampa ospiterà la presentazione di una proposta di legge sull’ecocidio, di iniziativa di Filiberto Zaratti.

A Milano, Intesa Sanpaolo presenta “Venture Capital: progetti di crescita per Neva sgr, un nuovo fondo al via nel 2024”, con il presidente e l’ad e dg di Neva sgr, Luca Remmert e Mario Costantini.

“Formarsi per Crescere” è il titolo del seminario di Pwc con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

A Bologna, assemblea nazionale della Cgil sulla contrattazione, con il segretario generale Maurizio Landini.

A Roma è in programma una conferenza stampa del ceo di Ryanair Group, Michael O’Leary.

A Via Veneto, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentazione del francobollo dedicato alla memoria di Elisabetta II, con il ministro Urso.

La Rai presenta l’offerta radio 2023/2024, con la presidente Marinella Soldi e l’a.d. Roberto Sergio.

Stasera a Milano, a San Siro, il grande calcio: qualificazioni Euro 2024, sfida tra Italia e Ucraina.

Domani a Roma, a Palazzo Merulana, andrà in scena “L’agorà dei suoli italiani”, ideata da Ispra in collaborazione con Crea.

Dal 15 al 17 settembre, all’interno del Museo dell’Orto Botanico di Roma, torna “La Conserva della Neve”, la kermesse sulle piante rare e da collezione che, giunta alla sua diciannovesima edizione, dedica il tema di quest’anno alla “Ricerca e strategia di adattamento delle specie di piante da frutto e ornamentali che meglio si adattano all’attuale evoluzione del nostro clima”. Oltre un centinaio di espositori, tra vivai e associazioni con attività incentrate sulla formazione, produzione e divulgazione del green e dell’artigianato ad esso correlato saranno a disposizione per approfondimenti sulle aree di specifica esperienza. Tra le conferenze in programma si segnalano: “Composizione Floreale in stile d’Epoca dal Medioevo al ‘500” condotta da Leda Violati e incentrata sull’arte di disporre i fiori ispirandosi a vari periodi storici, e “Storia, segreti e curiosità sulle antiche varietà dei pomodori dimenticati” condotta da Maurizio Lunardon, esperto e collezionista di quasi 2mila varietà di pomodoro esistenti. Tra le attività per famiglie con bambini, il programma propone: un laboratorio per trovare e sperimentare i colori delle piante tintorie e divertirsi a cambiare aspetto ai propri tessuti sperimentando tinture sovrapposte o legature Shibori; un workshop per insegnare come piantare correttamente un giovane albero, scegliere il giusto vivaio e tutore e come potare al meglio gli alberi ornamentali e da frutto; laboratori di Ikebana e di fabbricazione floreale su carta per stimolare la manutalità dei bambini. Presente anche uno spazio ludico ricreativo per i piccolissimi con giochi in legno.