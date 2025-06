A Montecitorio, nel Cortile d’onore, domani il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana parteciperà alla cerimonia d’inaugurazione della scultura “Look Down” dell’artista Jago.

A Roma, nella sala della Protomoteca, il sindaco Roberto Gualtieri interviene all’incontro “Ridurre l’impatto del caldo nei quartieri di Roma. Dalla strategia di adattamento di Roma ai progetti per il clima”. Con Giuseppe Napolitano, direttore Dipartimento Protezione Civile Roma Capitale.

A Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentazione di “Taste of Italy Houston – The Italian Food & Wine Trade Fair”, fiera di riferimento per importatori, distributori e professionisti del trade agroalimentare alla ricerca del vero Made in Italy che si svolgerà a Houston dal 1° al 3 marzo 2026. Con Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio; Alessia Paolicchi, direttore Iacc Texas Italy America Chamber of Commerce di Houston; Salvatore Rebecchini; Francesca Alicata, chief external relations di Simest; Giordano Emo Capodilista, vicepresidente Confagricoltura.

Alla Camera dei Deputati, sala del Refettorio, “Un Piano Mattei verde per sviluppo, pace e sicurezza”. Con Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Giulia Giordano, direttrice Strategia Mediterraneo e Globale, Ecco; Enrico Maria Bagnasco, presidente Confindustria Assafrica & Mediterraneo; Domenico Fanizza, direttore esecutivo per Italia, Regno Unito e Paesi Bassi, African Development Bank; Alessandra Pasini, a.d. Zhero Europe; Francesco Maria Talò, inviato speciale dell’Italia per il Corridoio India-Medio Oriente-Europa; Mauro Garofalo, responsabile Relazioni Internazionali, Comunità di Sant’Egidio.

A Pinzolo, nel Villaggio Pineta, domani sera il “Mountain Beat Festival” proporrà il concerto “Suoni a lume di candela” con il pianista Davide Scarabottolo che si esibirà nella cornice di una suggestiva atmosfera creata da migliaia di candele che rischiareranno il buio della notte. Ed è grande l’attesa per il concerto con Max Gazzè e l’Orchestra popolare del Saltarello che si terrà sabato, al belvedere del Doss del Sabion. Gazzè porterà sui monti della Val Rendena il suo progetto “Musicae Loci”, un’esperienza sonora che unisce tradizione e innovazione, mescolando strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti, le canzoni più celebri del cantautore romano con i suoni tipici delle tradizioni italiane. La sede del concerto potrà essere raggiunta in telecabina, in mountain bike oppure a piedi. Per chi vorrà aggiungere all’elemento musicale un’esperienza di conoscenza del paesaggio, si inizia con “Destinazione Gazzè”, un’escursione di media difficoltà con esperto del Parco Naturale Adamello Brenta per raggiungere il Doss del Sabion partendo da Pinzolo e passando per malga Bandalors, il sentiero Tartarotti e Prà Rodont.

“La proposta di contenuti di qualità all’inizio della stagione, tra musica, intrattenimento e scoperta del territorio”, afferma il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Tullio Serafini, “è strategica per suscitare l’interesse di nuovi ospiti in momenti dell’estate che hanno ancora ampi margini di valorizzazione. Mountain Beat ha l’ambizione di diventare un evento che motivi la vacanza durante la quale l’ospite potrà vivere i momenti di alta frequenza con i concerti (artisti di spessore, coerenti alla filosofia del progetto, che potranno attirare forte interesse) ed iniziative che andranno a valorizzare le esperienze più autentiche, ‘montane’, che il territorio può offrire nei momenti delle cosiddette basse frequenze, in contesti ambientali particolarmente suggestivi”. Il festival è organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio in collaborazione con Birra Flea, Doss Alpine Style, La Cassa Rurale e Surgiva. Partner territoriali Comune di Pinzolo, Comune di Giustino, Pro Loco Pinzolo e Funivie Pinzolo. E il supporto di Radio Deejay e Sideout.

Ad Aprilia, il 27 giugno, Apofruit Italia festeggerà i produttori del territorio dell’Italia centrale. “Era il 1960 quando a Cesena, dove oggi si trova ancora la sede principale”, afferma il presidente di Apofruit Italia, Mirco Zanotti, “un gruppo di imprenditori ortofrutticoli diede vita alla Cof, acronimo di cooperativa ortofrutticoltori. Già allora, questa iniziativa fu percepita come un’esperienza lungimirante. Ma nessuno, nemmeno allora, avrebbe immaginato che quella giovane aggregazione tra frutticoltori romagnoli sarebbe diventata una delle più importanti realtà produttive a livello nazionale. I numeri lo dimostrano: nel 2023 il fatturato è di 242 milioni di euro, il bilancio consolidato arriva a 320 milioni di euro. Sono quasi 200 i dipendenti fissi, cui si aggiungono circa 2mila collaboratori stagionali. Gli stabilimenti operativi ammontano a 8 in Emilia-Romagna, più quelli ad Aprilia, a Guidonia presso l’ortomercato di Roma, a Scanzano Jonico e a Donnalucata. La commercializzazione di prodotti ortofrutticoli oggi rimane al 60% sul mercato nazionale, mentre il restante 40% è destinato all’estero”.

A Salina, nelle isole Eolie, dal 15 al 20 luglio andrà in scena il SalinaDocFest, alla sua quindicesima edizione, che ha come fondatrice e direttrice artistica Giovanna Taviani. Tre i progetti visivi: l’installazione site-specific Replanting Human Beings di Giuseppe La Spada, che riflette sul rapporto tra uomo e ambiente e sulla possibilità di rigenerazione; la mostra Vernacolare isolano di Claudio Santini, dedicata all’architettura siciliana e alla sua sostenibilità naturale; e Through Waters di Cristina Sassayannis, esplorazione fotografica sul legame tra identità e paesaggio marino. Tre visioni che arricchiscono il festival e dialogano con il suo paesaggio.

Dopo il successo della prima edizione, e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cipollini, tornano i centri estivi gratuiti della Robert F. Kennedy Human Rights Italia: “(R)Estate Attivi 2”, aperti ai bambini compresi tra i 7 e gli 11 anni che abbiano già frequentato una classe della scuola elementare. L’iniziativa quest’anno vede anche il patrocinio del Comune di Firenze. Un supporto concreto per aiutare famiglie in situazioni di vulnerabilità e un’occasione di confronto, scambio e arricchimento per bambine e bambini partecipanti: nella scorsa edizione sono stati 34 i partecipanti provenienti da 7 diverse nazioni. Oltre all’Italia, giovanissimi fiorentini originari del Perù, Venezuela, Ucraina, Marocco, Bangladesh e Pakistan hanno preso parte al progetto della Rfk Human Rights Italia. Tutto “per dare un aiuto concreto a numerose famiglie fiorentine. È bello vedere come dalla sinergia tra attori pubblici e privati possano nascere simili attività, a sostegno di bambine e bambini. Mettiamo a disposizione, insieme ai nostri partner, un’esperienza formativa a tutto tondo, un momento prezioso di crescita e di socializzazione per i più piccoli”, commenta Federico Moro, segretario generale Rfk Italia. I centri estivi si svolgeranno dal 7 al 25 luglio.

Dal 14 luglio David Tommaso entrerà in Network Holding con il ruolo di general manager Amusement Parks per dirigere le attività e lo sviluppo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, il parco acquatico Aqua World e lo storico Luneur Park. Per Antonio Abete, presidente e a.d. Cinecittà World, “la sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”. Professionista nel settore dell’intrattenimento, Tommaso ha sviluppato un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici contribuendo alla loro crescita come direttore marketing e vendite a Leolandia e prima ancora a Zoomarine. A salutare il passaggio a questo nuovo incarico anche Giuseppe Ira, presidente di Leolandia: “Ringrazio David Tommaso per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e gli porgo i miei migliori auguri per questa nuova esperienza professionale”.