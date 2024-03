Oggi alla Camera dei Deputati, il presidente Lorenzo Fontana incontra nel suo studio il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello.

Al Senato, nella sala Caduti di Nassirya, incontro su “Pari opportunità, pari libertà, le iniziative del governo Meloni”, con il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato Lucio Malan, il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, Giovanni Donzelli responsabile organizzazione di FdI, la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli. Modera la giornalista Safiria Leccese.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale il presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani Franco Gallo.

A Montecitorio, nella sala della Regina, domani, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana all’evento “Il valore delle donne. La forza delle loro storie”, in occasione della Giornata internazionale della donna.

Loomis, Sayles & Company, società di gestione fondata a Boston nel 1926, incontra gli investitori istituzionali italiani oggi a Roma al Cnel. Organizzato da Natixis Investment Managers, componente del club dei partners di Assoprevidenza, l’incontro ha per titolo “Scenario macroeconomico e finanziario 2024: la prospettiva del gestore globale Loomis, Sayles & Company su rischio sovrano, rischio di credito e crescita economica”. Dopo l’introduzione di Chris Yiannakou, managing director di Loomis Sayles, il global strategist Jon Levy delineerà lo scenario macroeconomico attuale. Quindi i gestori Raffaello Di Stefano, Marco Zanotto e Hollie Briggs si confronteranno sulle strategie d’investimento globali e sull’approccio a mercato azionario.

Oggi a Roma al Teatro Brancaccio la Uil festeggia il suo anniversario, 74 anni, con il segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Precari e lavoro precario: questo il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalla Uil e non sarà solo un momento per ricordare le proprie origini, ma soprattutto per riflettere su uno dei principali fattori di disagio sociale, che investe in particolare i giovani. E non saranno parole, ma testimonianze concrete di vita quotidiana. Cinque lavoratori precari racconteranno la loro esperienza, giovani attori di teatro metteranno in scena una rappresentazione di realtà vissute su questo tema, alcuni filmati documenteranno quel che accade a tanti precari nel rapporto con il mondo del lavoro.

Nel Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla presentazione della mostra “Carla Accardi”.

In Campidoglio, nella sala delle Bandiere, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa con don Luigi Ciotti alla conferenza stampa di presentazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai cantieri di restauro degli edifici storici e agli interventi di riqualificazione dei viali e del patrimonio vegetazionale di Villa Ada.