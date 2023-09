Expoaid 2023, a Rimini l’evento dell’inclusione e della solidarietà

La persona al centro, con le sue esigenze, il suo bisogno di sviluppo e di sentirsi utile agli altri. È possibile, deve essere possibile anche per le persone che partono da condizioni svantaggiate. Un messaggio che attraverso Expoaid 2023, l’evento dedicato al mondo del terzo settore e dell’associazionismo, in programma il 22 e 23 settembre al Palacongressi di Rimini, vuole essere riaffermato e affrontato con numerosi interventi e approfondimenti.

La rassegna si intitolerà proprio “Io, persona al centro” e sarà nutrita da seminari tematici al quale prenderanno parte figure istituzionali e politiche. Si attende la conferma, per i saluti istituzionali, di Giorgia Meloni, mentre non ci sono dubbi che l’introduzione dei lavori sarà da parte del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. I dibattiti verranno portati avanti nell’idea di implementare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Dunque si analizzeranno i temi del progetto di vita individuale, ossia la presa in carico che da parte delle strutture e della famiglia, atto a facilitare il raggiungimento di obiettivi e desideri, la salute e il benessere sociale, i percorsi per l’inclusione lavorativa, l’accessibilità universale ai luoghi, inclusi quelli di cultura e di turismo, i disturbi del neurosviluppo, con un punto riguardo alle opportunità e delle opportunità che ci sono anche per soggetti con evidente alterazione del comportamento e poi lo sport, in cui ci si potrà confrontare con atleti professionisti. Parteciperà al panel Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paraolimpico. Alla fine dei lavori anche la possibilità di fare mototerapia con il motociclista Vanni Oddera.

Per poter partecipare all’evento (Qui il programma completo) bisogna iscriversi, l’opzione è presente sul sito dedicato a Expoaid 2023. La sera, dopo gli interventi, ci sarà musica, stand con cibo, esposizioni e mercatini. Il ministro Alessandra Locatelli ha detto: «È un grande piacere per me annunciare che il 22 e 23 settembre si svolgerà a Rimini “Expoaid 2023 – Io, persona al centro”. Il più grande evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti».