A Venezia, stasera, al Teatro La Fenice, inaugurazione della stagione lirica e balletto 2023/2024 con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Les Contes d’Hoffmann” di Jacques Offenbach sarà al centro della serata: il titolo mancava dal cartellone dal 1994, e andrà in scena in una nuova messinscena con la regia di Damiano Michieletto con uno staff creativo c composto da Paolo Fantin per le scene, Carla Teti per i costumi, Alessandro Carletti per il disegno luci e Chiara Vecchi per la coreografia. Curiosità: i posti negli aerei da Roma per Venezia sono esauriti.

In Vaticano, nel Palazzo Apostolico, Papa Francesco riceve in udienza il presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides, che nella giornata di ieri aveva incontrato a Palazzo Chigi il premier Giorgia Meloni. Il leader cipriota propone un “corridoio navale umanitario” per Gaza.

Oggi a Verona, alla Fiera, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Veneto Luca Zaia è in programma la firma di un accordo di coesione Regione-Governo. Ma la situazione è sfuggita di mano: nella giornata di ieri l’incontro è stato rinviato “a causa di sopraggiunti impegni istituzionali della presidente del Consiglio”, ha comunicato con una nota ufficiale la Regione Veneto”, e la firma dell’accordo previsto rinviata “a martedì 12 dicembre”. Quindi, una marcia indietro con un altro comunicato: “Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, è stata confermata la sottoscrizione del protocollo con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fissata per venerdì 24 novembre. L’appuntamento è quindi allo stand della Regione del Veneto, padiglione 7 posizione 180, nell’ambito dell’iniziativa Job&Orienta”. Fare e disfare è tutto un lavorare…

Alla Camera dei Deputati, nella sala del Mappamondo, presentazione del libro “Caccia ai nazisti” del Procuratore generale militare presso la Corte di Appello di Roma Marco De Paolis. Ne discuterà con l’autore il cardinale Matteo Maria Zuppi. Aprirà i lavori Anna Ascani, vicepresidente della Camera.

In serata, a Roma, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla cerimonia di illuminazione della facciata della sede del governo in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Folla di gourmet allo stadio Olimpico di Roma per la presentazione di “Excellence”, in programma fino a domani, sabato 25 novembre, nella tribuna autorità, cornice della decima edizione dell’evento enogastronomico che coinvolge operatori del settore, appassionati di cucina e amanti del vino. Gli chef provenienti da ristoranti, stellati e non, si esibiranno in spettacoli culinari; non mancheranno poi convegni, talk show, seminari, degustazioni e masterclass. “L’innovazione rimane un punto focale del nostro format che si contraddistingue per l’impostazione fieristico-congressuale mirata a creare relazioni e opportunità di affari. Il programma vede protagonisti 100 chef e altrettante aziende, prevede oltre 90 attività tra cui 50 cooking-show tutti all’insegna della Cucina salutare e per sportivi in onore al padrone di casa dello Stadio Olimpico, Sport e Salute” sottolinea Pietro Ciccotti, founder di Excellence e organizzatore dell’evento.

Nella sede romana della Rai, a viale Mazzini, presentazione di “Farwest”: “Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live”. In onda dal 27 novembre su RaiTre in prima serata.

Da oggi e fino al 2 giugno del prossimo anno, a Roma, la Dipendenza della Casina delle Civette di Villa Torlonia ospita la mostra “Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano” a cura di Gloria Raimondi e Gaia Dammacco. Nell’ambito delle iniziative della Sovrintendenza Capitolina volte alla valorizzazione del ricco patrimonio delle sue collezioni, il progetto espositivo, dedicato a Retrosi (Roma 1892-1975), promosso e realizzato da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, intende presentare al grande pubblico la figura di un artista che ha dedicato la sua vita alle arti applicate. Amico e allievo di Duilio Cambellotti, Retrosi esordì nel 1911 come ceramista esponendo alla Mostra dell’Agro Romano curata da Cambellotti nell’ambito dell’Esposizione internazionale per la celebrazione dell’unificazione del Regno d’Italia e la proclamazione di Roma capitale.