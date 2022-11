Partenza nella mattinata con la presentazione della nuova edizione del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. Dopo l’intervento introduttivo di Francesco Savino in qualità di vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, la presentazione del rapporto con Delfina Licata ricercatrice della Fondazione Migrantes. Quindi, Luigi Maria Vignali (direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, Paolo Masini presidente Comitato di Indirizzo Museo dell’Emigrazione Italiana, Claudio Visconti responsabile Foyer Catholic Européen Bruxelles, e le conclusioni Pierpaolo Felicolo direttore generale Fondazione Migrantes. Moderatrice, Monica Marangoni, giornalista e conduttrice Rai.

Il “Rail Gis Summit” si svolge oggi a Roma: è l’evento internazionale organizzato da Esri e Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto di Esri Italia che ha come a.d. Emilio Misuriello. Nella sede delle Ferrovie dello Stato, l’incontro vuole sottolineare la volontà di non perdere il “treno dell’innovazione”. Gestione, progettazione e innovazione della rete ferroviaria sono temi importanti per una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese e un asset essenziale del Pnrr. Gli argomenti in agenda sono numerosi: Gis, Bim, Imagery, Real Time, Iot. Tutte componenti che permettono di realizzare il ‘digital twin’ della rete ferroviaria.

Nel pomeriggio di oggi, martedì, appuntamento da non perdere all’Istituto Luigi Sturzo: è in programma la presentazione del libro “Andreotti. Una biografia politica. Dall’associazionismo cattolico al potere democristiano (1919-1969)”, di Tommaso Baris. Sarà Serena Andreotti, figlia dell’indimenticato Giulio, a introdurre l’incontro. Il leader democristiano viene raccontato partendo dalle carte del suo archivio personale, provando a “storicizzarne la figura, ricostruendone la formazione nella Fuci con le iniziali simpatie ‘radicali’, il rapporto con Alcide De Gasperi dalla resistenza alla presidenza del Consiglio, l’adesione alla Dc e la lotta tra le sue correnti, l’azione da ministro, alle Finanze, alla Difesa, all’Industria, le relazioni con il Vaticano e le amministrazioni americane, sino alla contestazione del ’68. Sostenitore di una Dc unita e perno del sistema politico, garante della collocazione occidentale ed europeista dell’Italia”.

Alle 16,30 conferenza stampa di Giuseppe Conte, nella sede del M5s in via di Campo Marzio, in vista delle prossime elezioni regionali nel Lazio.

Alle 18, presso l’Hotel Nazionale, nella sala Cristallo, Articolo Uno organizza l’incontro “Appunti per la pace” con Lucio Caracciolo e Massimo D’Alema. Conclusioni di Roberto Speranza.

Vasco Rossi superstar a Roma. In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del docufilm “Vasco – live Roma Circo Massimo”, prevista per il prossimo 14 novembre, al The Space Cinema Moderno nella serata di oggi martedì 8 novembre è attesa la presenza di Vasco Rossi: una serata evento, solo su invito, per la proiezione in anteprima del concerto del Blasco dello scorso giugno. ll docufilm sarà in programmazione in tutte le sale The Space Cinema dal 14 al 16 novembre: tre giornate sul grande schermo all’insegna del rock, delle emozioni e delle sensazionali performance animate dalla voce di 140mila persone. E domani, mercoledì 9 novembre, alle ore 16, consegna della Lupa Capitolina a Vasco, in Campidoglio, nell’aula Giulio Cesare, con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri.

Domani, mercoledì, da non perdere l’appuntamento alla Fondazione Med-Or, nella sede romana di via Cola di Rienzo, per la presentazione del libro “Il Mediterraneo e l’Italia. Dal Mare Nostrum alla centralità comprimaria”, di Egidio Ivetic. Parteciperanno Giuseppe Cavo Dragone, Marco Minniti, Lucio Caracciolo, Germano Dottori e Alessia Melcangi. Modererà Alessandro Giuli.