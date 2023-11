Nella Regione Lazio, in sala Tirreno, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca siglano l’accordo per la coesione tra il governo e la Regione Lazio.

Nel Palazzo delle Esposizioni di Roma, “Prevenzione e Innovazione per l’evoluzione sostenibile del sistema sanitario e la crescita economica del Paese”, con il Forum Meridiano Sanità “The European house Ambrosetti”. Intervento di apertura del sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Federico Freni. Panel su “Ricerca e innovazione delle life sciences per il rilancio della crescita e competitività del paese”, con Guido Rasi consulente del ministro della Salute per la strategia del farmaco, Roberto Monducci già direttore del Dipartimento per la produzione statistica all’Istat, Maria Cristina Porta direttore generale Fondazione Enea Tech e Biomedical, Paivi Kerkola country president Pfizer Italia, Nicoletta Luppi presidente e a.d. Msd Italia. Con l’intervento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

A Roma, nell’Auditorium Conciliazione, assemblea nazionale di Confartigianato Imprese 2023. Relazione del presidente di Confartigianato Marco Granelli, videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Interventi del ministro degli Affari Europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto. L’assemblea proseguirà con un confronto con il presidente della Cei cardinale Matteo Zuppi.

Sarà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ad inaugurare la terza edizione di “Roma Arte in Nuvola”, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia e prodotta da C.O.R., in programma dal 24 al 26 novembre a Roma presso la Nuvola di Fuksas. A caratterizzare l’edizione 2023 della rassegna promossa con Eur Spa, la presenza del ministero della Cultura che, unite sotto il payoff “Il Mic per Roma Arte in Nuvola”, vede la partecipazione di alcune delle sue istituzioni museali e culturali più rappresentative, quali il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il Museo delle Civiltà, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea e l’Archivio Luce Cinecittà, oltre che alla Direzione Generale Creatività Contemporanea. E il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in anteprima assoluta nazionale, presenta 40 opere della Collezione Farnesina, con artisti quali Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Afro, Agostino Iacurci e Tomaso Binga.

Venerdì a Firenze alla Strozzina di Palazzo Strozzi verrà presentato il catalogo della mostra “Anish Kapoor. Untrue Unreal”, edito da Marsilio Arte. La pubblicazione contiene testi inediti dedicati al rapporto tra l’artista e il Rinascimento e un ricco repertorio fotografico delle opere esposte a Palazzo Strozzi fino al 4 febbraio del prossimo anno. Arturo Galansino, curatore della mostra e direttore generale di Fondazione Palazzo Strozzi, dialogherà con Francesca Borgo e Dario Donetti, tra gli autori dei saggi.