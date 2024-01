A Palazzo Chigi, incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Il colloquio vedrà al centro dell’attenzione l’intelligenza artificiale. Il premier ha detto che è «una materia che questo governo porterà tra le questioni prioritarie della presidenza del G7 perché io sono particolarmente preoccupata dall’impatto dell’intelligenza artificiale su vari livelli, e particolarmente sul tema del mercato del lavoro. Rischiamo un impatto devastante nel quale noi avremo un mercato del lavoro che vedrà sempre meno persone necessarie. Noi organizzeremo un focus molto preciso sul tema dell’intelligenza artificiale al G7».

Oggi a Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, incontro su “Finanza alternativa: il sistema delle garanzie pubbliche e l’accesso al credito delle Pmi”, con il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, il sottosegretario al ministero dell’Economia e Finanze Federico Freni, il vicepresidente della commissione Bilancio del Senato Antonio Misiani.

Nella sala stampa della Camera dei deputati, Gianfranco Rotondi presenta la nuova tessera della Democrazia Cristiana.

A Santa Maria sopra Minerva, nella sala Capitolare del chiostro, presentazione del libro “La sinistra sociale” di Giorgio Merlo. Ne parleranno Gianfranco Astori, Pier Ferdinando Casini, Vincenzo Paglia, Matteo Renzi e Luigi Sbarra, moderati da Bianca Berlinguer.

Sabato mattina, su Cine34, in prima visione assoluta, va in onda “La presa di Roma” nella versione restaurata dal Csc, cortometraggio del 1905 diretto da Filoteo Alberini, oggi considerato il primo film italiano, perché sancisce l’avvio dell’industria cinematografica, con la nascita della prima casa di produzione: la Alberini&Santoni.

Nasce Evo Bistrot, l’ultimo progetto di casa Centumbrie nel territorio umbro, in provincia di Perugia. Alla guida lo chef bistellato Gennaro Esposito. La scelta compiuta dalla famiglia Cinaglia Menicucci, nella persona di Miriam Cinaglia, frontwoman dell’azienda, è il segno di un progetto a lungo termine, che parte dai valori della terra e guarda al futuro. È «una ri-progettazione importante non solo della proposta del bistrot, ma anche della cucina intesa come spazio, che diventa oggi un ambiente importante e il fulcro di tutta la ristorazione di Centumbrie, in sinergia con l’osteria, il bar e le ville. Un progetto a 360 gradi che alza ancora di più l’asticella», dichiara Cinaglia. Senza dimenticare il parco Itaca, un’oasi verde per la comunità, con 7mila mq che comprendono un giardino pubblico completo di arredi, giochi per bambini, anfiteatro e una grande fontana, quindi un percorso verde di circa 1,5 km per passeggiate e attività sportive.