A Roma, all’Università La Sapienza, convegno Astrid su “Costituzione quale riforma? La proposta del governo e le possibili alternative”, con Giuliano Amato, Franco Bassanini, Alessandro Pajno e Lorenza Violini.

A Palazzo Madama le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera e la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato hanno in programma l’audizione del Comandante del Comando Operativo Vertice Interforze (Covi), generale Francesco Paolo Figliuolo, nell’ambito dell’esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno organizzato dalla Fondazione Gramsci “Giovanni Berlinguer. Sapere e politica”, nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Nel pomeriggio parteciperà al talk “Le porte aperte di una città inclusiva, i grandi eventi che cambiano il volto della città” nell’ambito della seconda edizione del Premio Film Impresa, nella Casa del Cinema.

L’assemblea generale della Federazione Europea per la Salute Animale e la Sicurezza Sanitaria (Fesass), ha eletto all’unanimità Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, nuovo vicepresidente con delega alla sicurezza alimentare in rappresentanza dell’Associazione Italiana Allevatori (Aia). “Nei prossimi anni Fesass potrà e dovrà giocare un ruolo fondamentale in Europa per la difesa e la promozione di un settore chiave per l’economia rurale e per il settore agroalimentare dell’Ue, come quello zootecnico”, ha dichiarato Scordamaglia.

Universal Music Publishing Group (Umpg), la divisione editoriale leader a livello mondiale di Universal Music Group, ha firmato con il tenore Andrea Bocelli un accordo editoriale globale esclusivo attraverso il dipartimento Classics & Screen. Bocelli celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario nella musica: attraverso il nuovo accordo, Umpg rappresenterà i futuri lavori dell’artista, così come fatto con il suo ultimo album, “A Family Christmas” con oltre 500mila copie vendute in tutto il mondo. Bocelli ha venduto fino ad oggi oltre 90 milioni di album e generato più di 16 miliardi di stream. Il tenore è diventato l’ambasciatore di lunga data della cultura italiana nel mondo e ha attirato l’attenzione di tutto il mondo nel 2020 con il suo evento da record “Music for Hope”, diventato una delle più grandi esibizioni musicali in live streaming di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera, Bocelli ha ricevuto sei nomination ai Grammy Award, sei nomination ai Latin Grammy Award, un Golden Globe, sette Classical Brit, sette World Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Stasera torna “Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro con la conduzione di Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, il giornalista intervisterà Pier Ferdinando Casini in merito alla più recente cronaca politica ed economica.

Fondazione Roma ospiterà il simposio “Più Spazio per tutti!”, l’evento avrà luogo giovedì 18 aprile nella sede di Palazzo Sciarra a Roma. Sarà un’occasione per approfondire tutte le tematiche legate alla “space economy”: le prospettive di sviluppo, il ruolo dell’Italia e dell’Europa, gli investimenti, la spinta della tecnologia, le scelte delle istituzioni. Interverranno Adolfo Urso ministro per le Imprese e il Made in Italy, Giampiero Massolo presidente dell’Istituto per gli studi di Politica Internazionale, Luca Parmitano astronauta dell’Esa, Teodoro Valente presidente Agenzia Spaziale Italiana, Cristina Leone presidente del Cluster, Tecnologico nazionale Aerospazio, Francesco Gianni founding Partner dello Studio Legale Gianni & Origoni, Stefano Mele partner dello Studio Legale Gianni & Origoni.