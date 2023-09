A Budapest il presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla quinta edizione del Budapest Demographic Summit “Family is the key to security”. A seguire, un incontro con il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Oggi nella sede dell’Associazione Civita, nella romana piazza Venezia, presentazione del Rapporto annuale di Circonomia “L’economia circolare e la transizione ecologica nei 27 paesi dell’Unione Europea”. Dopo il saluto di Gianni Letta, presidente Associazione Civita, parleranno il curatore del rapporto, Dario Bianchi, Simona Bonafè vicepresidente deputati Pd, Fabio Rampelli vicepresidente Camera dei Deputati. Moderatore Francesco Ferrante vicepresidente Kyoto Club. Conclusioni di Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’evento si svolge nell’ambito di “Circonomia” il Festival Internazionale dell’Economia circolare e della transizione ecologica.

A Quassolo, in provincia di Torino, inaugurazione della nuova centrale idroelettrica di Enel.

A Roma, nel Centro Congressi Cavour, incontro sul tema “Libertà al contrario. Perché difendere la libertà di parola contro ogni censura”, organizzato da Nazione Futura. Interverrà il generale Roberto Vannacci, autore del bestseller “Il mondo al contrario”, oltre al presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei e al vicedirettore del quotidiano “la Verità” Francesco Borgonovo.

Nel castello di Santa Severa è protagonista la festa nazionale di Italia Viva. Argomento della serata, “Ingiustizia: riformarla si può?”, con Carlo Nordio ministro della Giustizia, e Roberto Giachetti. Moderatore Claudio Cerasa.

Stasera a Salerno, nella piazza Ricciardi, festa di Sinistra Italiana. Serena Bortone intervisterà il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Un’isola nel segno dello sport: Ischia fino a domenica 17 si ‘tingerà di sport’ con i Giochi del Mare organizzati dalla Fipsas che ha coinvolto diverse federazioni sportive nazionali.