Europa in primo piano: a Bruxelles, missione del ministro per gli Affari europei, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, per incontrare il capo della task force Ue per il Recovery Fund Céline Gauer.

Visita ufficiale del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a Pechino, per incontri al vertice nella Repubblica Popolare Cinese.

A Milano, Forum Italo-Saudita sugli Investimenti 2023, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso e dal ministero degli Investimenti Saudita, in collaborazione con Confindustria,Italian Trade Agency, Invest Saudi, Assolombarda e The European House – Ambrosetti.

Borsa Italiana protagonista con la giornata inaugurale della Euronext Sustainability Week 2023, con il ceo Fabrizio Testa, il presidente Claudia Parzani, il chairman di Cdp Giovanni Gorno Tempini e il ceo di A2A Renato Mazzoncini.

A Trieste, nel Castello di Miramare, terza tappa di “In viaggio con la Banca d’Italia”. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco incontra la comunità scientifica regionale. Nella sala Maggiore del Palazzo della Borsa saranno organizzati due incontri sulle tematiche della “Tutela della clientela bancaria e finanziaria” e del “Mercato del lavoro: sfide attuali e prospettive future tra demografia, formazione e politiche pubbliche”. Domani, martedì 5 settembre, nel teatro Verdi il governatore interverrà in una tavola rotonda sul tema “Un clima nuovo: verso un’economia e una finanza sostenibili”.

Riparte “Obiettivo Tricolore”, la staffetta ideata da Alex Zanardi come simbolo di ripartenza dopo il lockdown nel 2020, e che quest’anno unirà idealmente in un lungo e grande abbraccio due città olimpiche come Cortina d’Ampezzo e Parigi. Sarà una quarta edizione di respiro internazionale, oltre i confini della disabilità, che riparte sabato 9 settembre da quello che fu traguardo dell’edizione 2022, Cortina d’Ampezzo, per sconfinare in Francia e concludere un viaggio di 26 tappe e oltre 1.600 chilometri all’ombra della Tour Eiffel a Parigi nella giornata di domenica 1 ottobre. Protagonisti di questo affascinante viaggio saranno, come sempre, gli atleti paralimpici di “Obiettivo3”. Presentazione mercoledì 6 settembre con il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Torna l’appuntamento con la prevenzione a Castel Romano Designer Outlet, che dal 2018 ospita ogni anno la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile che offre esami diagnostici interamente gratuiti. Un impegno che per il terzo anno è stato confermato da tutto il gruppo McArthurGlen in Italia attraverso il Tour Rosa per la salute delle donne, che coinvolgerà i cinque Designer Outlet italiani dal 5 al 21 settembre. Le unità mobili di Komen Italia raggiungeranno i Designer Outlet McArthurGlen di Castel Romano, Noventa di Piave, Barberino, Serravalle e La Reggia. Saranno 650 gli screening gratuiti previsti, accessibili solo su prenotazione grazie all’ausilio delle Unità Mobili Komen Italia. Quest’anno madrina d’eccezione del tour sarà Laura Torrisi. L’attrice italiana, siciliana ma pratese d’adozione, parteciperà alla prima tappa di Castel Romano il 5 settembre.