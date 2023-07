“La buona comunità. 140 anni di cooperazione di credito per lo sviluppo inclusivo” è il tema al centro della Assemblea annuale di Federcasse, l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, in programma oggi a Roma, all’ Auditorium “Parco della Musica Ennio Morricone” alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’assemblea è chiamata a celebrare i 140 anni dalla fondazione della prima cooperativa di credito italiana, a Loreggia, in provincia di Padova, su iniziativa di Leone Wollemborg.

“Il Codice di Camaldoli – Tra mito e storia una vicenda ricolma di futuro a ottant’anni dal convegno del luglio 1943” è l’evento organizzato oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana – Conferenza Episcopale Toscana – Comunità di Camaldoli, con la con la partecipazione del Ppresidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una sessione dell’incontro sarà dedicata a “Il Codice di Camaldoli e il cattolicesimo italiano del Novecento”, con monsignor Andrea Migliavacca vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, una prolusione su “Vocazione di cristiani e coscienza di cittadini: i cattolici e l’Italia” con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

A Venezia la giornata di oggi è dedicata al convegno intitolato “Proteggere le città costiere dall’innalzamento del livello del mare”, con Pierpaolo Campostrini direttore generale Corila, Benno Albrecht rettore università Iuav di Venezia, Renato Brunetta presidente Fvcms/Vsf e Cnel, Luigi Brugnaro sindaco di Venezia.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi parteciperanno alla posa della targa per l’intitolazione a Ugo Vetere di un largo in via dei Fienili.

Domani, sabato, a Roma, il Monk ospiterà gli “Stati generali del socialismo”, con il segretario del Partito socialista italiano Enzo Maraio.

Mercoledì 26 luglio nella sala del Carroccio del Campidoglio verrà presentato il cartellone collettivo della “Rome Future Week”, in programma dall’11 al 17 settembre, manifestazione diffusa che nasce per raccontare e pre-vedere, attraverso quattro grandi temi e molte sfumature, il futuro della Capitale. Oltre 250 eventi in cartellone e più di 140 location coinvolte. Prenderà parte alla conferenza stampa l’assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli.