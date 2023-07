La giornata comincia, a Roma, con una riunione di banchieri: c’è l’assemblea annuale Abi. Padrone di casa è Antonio Patuelli, presidente Abi, parteciperanno Ignazio Visco governatore della Banca d’Italia e Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia e delle Finanze.

Oggi nel Centro congressi La Nuvola “Missione Italia 2023”, con Raffaele Fitto, Marina Calderone, Giberto Pichetto Fratin, Alessio Butti, Nicola Monti a.d. Edison, Stefano Venier a.d. Snam, Francesco Profumo presidente Acri.

È in programma a Roma l’assemblea Cida, con il presidente Stefano Cuzzilla, Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo e Adolfo Urso.

Alla Stazione Termini viene inaugurata la nuova FrecciaLounge.

E domani? Altri appuntamenti da sottolineare. Alla Farnesina “Connecting the Adriatic and Ionian region: transport and energy”, una conferenza organizzata per presentare i risultati del “secondo pilastro” di Eusair. Saranno evidenziate e descritte le prospettive e gli obiettivi del secondo programma di lavoro 2023-2027 e le idee, le proposte e le raccomandazioni che sono state avanzate per rafforzare la cooperazione e la collaborazione tra i Paesi della Regione Adriatica e Ionica. Con Raffaele Fitto, Matteo Salvini, Biljana Raic ministro dell’energia della Serbia, Davide Tabarelli, Luca Schieppati, Silvio Lanza, Andrea Cascone capo dell’unità per l’Adriatico e i Balcani della direzione generale Unione Europea. Quindi, nella Coffee House di Palazzo Colonna, l’Istituto per la Competitività organizza il convegno “L’innovazione energetica bussola del cambiamento”, con Stefano Besseghini presidente di Arera, Marina Barbanti direttore generale Unem, Alberto Biancardi direttore studi, monitoraggio e relazioni internazionali di Gse, Alessandro Sabbini responsabile rapporti istituzionali centrali di Eni, Mattia Sica direttore settore energia di Utilitalia, Andrea Zaghi direttore generale Elettricità Futura).